КНДР розширює виробництво ракет, якими Росія б'є по Україні. З'явилися фотодокази

Це підтвердили декілька джерел

Північна Корея розширює виробництво ракет малої дальності, які Росія використовує для ударів по Україні. Зокрема, зафіксовано спорудження нових цехів заводу, що виготовляє цей вид озброєння

Такого висновку дійшли дослідники американського дослідницького центру після вивчення супутникових зображень, пише Reuters. За їхніми даними, завод, який є частиною машинного комплексу Ryongsong, розташований у Хамхині, другому за величиною місті Північної Кореї, на східному узбережжі країни.

Науковий співробітник Центру досліджень нерозповсюдження Джеймса Мартіна (CNS) Сем Лейр, сказав, що це єдиний завод, який, як відомо, виробляє твердопаливні балістичні ракети класу Hwasong-11. Ці ракети відомі на Заході як KN-23.

Раніше про розширення комплексу не повідомлялося. Водночас представництво Північної Кореї в ООН не відповіло на прохання прокоментувати цю тему.

Згідно з аналізом дослідників CNS, супутникові знімки, зроблені на початку жовтня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, свідчать про будівництво додаткового складального корпусу. Також зафіксовано будівництво нового житлового приміщення, яке, імовірно, призначене для робітників. На думку аналітиків, Пхеньян покращує входи для деяких підземних об’єктів комплексу.

"Ми розглядаємо це як припущення про те, що вони значно збільшують або намагаються значно збільшити пропускну здатність цього заводу", — сказав Лейр.

Нова складальна будівля приблизно на 60-70 відсотків менша за розміри попередньої будівлі, яка використовувалася для складання ракет. У 2023 році державні ЗМІ КНДР опублікували зображення, на яких показано, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проходить новими будівлями комплексу, де робітники збирали хвостові комплекти та носові конуси ракет.

Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA повідомило, що на комплексі Ryongsong триває будівництво. Цього місяця KCNA повідомило, що підприємство "просуває проєкт для досягнення мети модернізації, запланованої на цей рік". Роботи включають реконструкцію виробничих потужностей, а також монтаж обладнання в машинобудівних цехах і сталеливарному цеху.

Дослідники SI Analytics, південнокорейської компанії супутникових зображень, яка використовує технологію штучного інтелекту для очищення зображень, також підтвердили нову конструкцію на заводі 11 лютого, зазначивши у звіті, що деякі конструкції поблизу зони завантаження, ймовірно, будуть використані для приховання майбутню діяльність фабрики від супутників. У звіті говориться, що завод використовувався для виробництва балістичних ракет.

"Враховуючи наявність численних будівельних матеріалів, транспортних засобів і відкритих вантажних вагонів, завантажених матеріалами, навколо майданчика, будівництво, схоже, швидко просувається", — заявили в компанії.

SI Analytics повідомила, що також виявила нове будівництво на сусідньому комплексі Vinalon, який, як вважають, виробляє паливо для балістичних ракет. Будівництво може бути спрямоване на збільшення виробництва твердого палива або рідкого палива для ракетних двигунів, йдеться у звіті.

Що відомо про ракети KN-23

Це північнокорейська балістична ракета малої дальності. Вона має довжину 7,5 м, діаметр 0,95 м та вагу від 3415 кг.

При запуску ця ракета летить квазібалістичною траєкторією і має максимальну дальність польоту 690 км. Бойова частина може бути звичайною: унітарною, касетною або ядерною. За оцінками, її вага не перевищує 500 кг.

Нагадаємо, з кінця 2023 року Росія використовує проти України ракети з Північної Кореї KN-23/KN-24. Таких ракет в Росії понад сотня. В уламках цих ракет виявили іноземні компоненти щонайменше з п'яти країн, частина з яких — це країни, які допомагають Україні та мають санкційну політику.