У Росії загорівся завод: дим бачать з усіх районів міста-мільйонника (відео)

Площа загоряння лише збільшується

У місті Єкатеринбург сталася потужна пожежа на промисловому підприємстві. Займання відбулося в цеху з виробництва полістиролу, розташованому в промислово-складській зоні на вулиці Випробувачів у районі Кольцово.

Про пожежу повідомили у місцевих телеграм-каналах. Очевидці публікують фото та відео масштабного займання. За інформацією місцевого управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії, площа пожежі становить близько півтори тисячі квадратних метрів. На місце події вирушили рятувальники для локалізації та ліквідації загоряння.

На місці загоряння працюють 62 фахівці та 22 одиниці техніки. Вогонь настільки потужний, що дим від пожежі видно з різних районів 1,5-мільйонного міста Єкатеринбурга. Місцеві мешканці повідомляють про великі клуби диму в небі над містом.

Представники Росспоживнагляду вже готуються провести дослідження якості повітря після пожежі. Фахівці планують оцінити рівень забруднюючих речовин, що утворилися внаслідок горіння полістиролу. Інформації про постраждалих поки що немає. Про причини пожежі також не повідомляють.

Де розташований Єкатеринбург в Росії

Також раніше "Телеграф" писав, що у Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа у міськлікарні. Люди стрибали з вікон.