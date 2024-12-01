В России загорелся завод: дым видят из всех районов города-миллионника (видео)

Площадь возгорания только увеличивается

В городе Екатеринбург произошел мощный пожар на промышленном предприятии. Возгорание произошло в цехе по производству полистирола, расположенном в промышленно-складской зоне на улице Испытателей в районе Кольцово.

О пожаре сообщили в местных телеграмм-каналах. Очевидцы публикуют фото и видео масштабного возгорания. По информации местного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России, площадь пожара составляет около полутора тысяч квадратных метров. На место происшествия отправились спасатели для локализации и ликвидации возгорания.

На месте возгорания работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Огонь настолько мощный, что дым от пожара виден из разных районов 1,5-миллионного города Екатеринбурга. Местные жители сообщают о больших клубах дыма в небе над городом.

Представители Роспотребнадзора уже готовятся провести исследование качества воздуха после пожара. Специалисты планируют оценить уровень образовавшихся загрязняющих веществ в результате горения полистирола. Информации о пострадавших пока нет. О причинах пожара также не сообщается.

Где расположен Екатеринбург в России

Также ранее "Телеграф" писал, что в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар в горбольнице. Люди прыгали из окон.