В России загорелся завод: дым видят из всех районов города-миллионника (видео)
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Площадь возгорания только увеличивается
В городе Екатеринбург произошел мощный пожар на промышленном предприятии. Возгорание произошло в цехе по производству полистирола, расположенном в промышленно-складской зоне на улице Испытателей в районе Кольцово.
О пожаре сообщили в местных телеграмм-каналах. Очевидцы публикуют фото и видео масштабного возгорания. По информации местного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России, площадь пожара составляет около полутора тысяч квадратных метров. На место происшествия отправились спасатели для локализации и ликвидации возгорания.
На месте возгорания работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Огонь настолько мощный, что дым от пожара виден из разных районов 1,5-миллионного города Екатеринбурга. Местные жители сообщают о больших клубах дыма в небе над городом.
Представители Роспотребнадзора уже готовятся провести исследование качества воздуха после пожара. Специалисты планируют оценить уровень образовавшихся загрязняющих веществ в результате горения полистирола. Информации о пострадавших пока нет. О причинах пожара также не сообщается.
Также ранее "Телеграф" писал, что в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар в горбольнице. Люди прыгали из окон.