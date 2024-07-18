Єдиний у своєму роді: в Єкатеринбурзі загорівся оборонний завод, місто затягує їдким димом (відео)

Площа пожежі складає сотні метрів

У Єкатеринбурзі (РФ) спалахнула масштабна пожежа на важливому оборонному заводі. Всю округу затягло їдким білим димом.

Про це повідомляють російські ЗМІ та інтернет-пабліки. За їх даними, пожежа виникла на території "Уралтрансмашу" — підприємстві, що спеціалізується на виробництві військової техніки, верстатів, а також трамвайних вагонів. Також є єдиним підприємством РФ, яке виробляє САУ.

Стовп диму вже піднявся високо в небо і помалу почав затягувати місто. За словами очевидців, на заводі є сильний хімічний запах.

На місце з’їхалися пожежні розрахунки. Попередньо пожежа почалася з покрівлі одного з "порожніх" цехів. Наразі вогнем уже охоплено 420 кв. метрів.

За даними ЗМІ, співробітники підприємства нібито евакуювалися самостійно. За даними пресслужби заводу, пожежа почалася нібито під час проведення демонтажних робіт на території "старих складських приміщень. Ніхто не постраждав, займання уже ліквідовано".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що У Росії спалахнула потужна пожежа на "непростому" підприємстві. Воно виробляє сировину, що містить фосфор, яка може бути використана для виробництва заборонених боєприпасів.