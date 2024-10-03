В Єкатеринбурзі горить колонія суворого режиму: навчання минули "вдало" (фото, відео)

У цій колонії сидять особливо небезпечні злочинці

У Єкатеринбурзі сталася надзвичайна подія — спалахнула пожежа на території колонії суворого режиму ІК-10. Вогонь охопив значну площу.

Надзвичайна подія сталася одразу після завершення спільних пожежно-тактичних навчань Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) та Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС).

За повідомленням Головного управління Федеральної служби виконання покарань (ГУФСІН), вогонь охопив покрівлю цеху з фарбування металу. Поруч з колонією розташований завод "Уралеластотехніка". Працівники підприємства зазначили, що не чули жодних вибухів чи "хлопків" як вони це називають, а також не бачили, як саме розгорялася пожежа.

Згідно з інформацією від МНС, повідомлення про займання на вулиці Монтерській надійшло о 18:29. Пожежа охопила площу 400 квадратних метрів, зачепивши покрівлю адміністративної будівлі поблизу колонії.

О 19:50 до місця події прибула карета реанімації. На місці також працювали співробітники поліції, забезпечуючи правопорядок та безпеку.

Регіональне управління МНС повідомило про успішне гасіння пожежі. О 19:18 вогонь вдалося локалізувати на площі 400 квадратних метрів, а вже о 19:23 відкрите горіння було повністю ліквідовано. За інформацією місцевих ЗМІ, постраждалих немає.

Довідка. ІК-10 — це установа з посиленим режимом утримання. Такі колонії призначені для утримання особливо небезпечних злочинців та рецидивістів.

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