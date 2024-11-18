Люди стрибали з вікон: у Єкатеринбурзі спалахнула потужна пожежа у міськлікарні (відео)

Рятувальники евакуювали понад 300 людей, їм надається допомога

У понеділок, 18 листопада, у російському Єкатеринбурзі спалахнула міська клінічна лікарня №3. Намагаючись урятуватися від пожежі, люди стрибали з вікон.

Про це повідомляють російські Telegram-паблік. За словами очевидців, густий чорний дим можна було побачити за кілька кілометрів від епіцентру спалаху.

Російське МНС повідомило, що вогонь охопив близько 300 кв. Рятувальники евакуювали 350 людей.

На кадрах видно, як люди вистрибують із вікон з метою врятуватися від пожежі.

Також у мережі з’явилося відео, як рятувальники евакуювали чоловіка з даху. Ним виявився робітник — він спустився з даху, а потім знову піднявся, щоб допомогти гасити пожежу.

За попередніми даними, цей чоловік надихався чадним газом. Його спустили з даху вниз, коли він був непритомний.

Також повідомляється про те, що причиною пожежі, ймовірно, стала включена "болгарка". Утеплювач спалахнув, вогонь охопив 300 метрів квадратних. Крім того, за даними місцевих ЗМІ та Telegram-каналів, за ремонт даху, який постраждав від пожежі, заплатили майже 7 мільйонів рублів. Це сталося ще влітку: тоді було укладено договір з єдиною компанією, яка подала заявку, запропонувавши ціну в 6 785 000 рублів (на 10,3 тисяч менше початкової ціни).

Водночас, дані про переможця тендера невідомі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська скинули кілька фугасних авіабомб на Бєлгородську область.