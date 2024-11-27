Рубль впав до мінімуму за два роки. Яскраві меми

Валюта Росії продовжує просідати на тлі санкцій через вторгнення в Україну

Російський рубль наблизився до антирекорду вперше з 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна проти України. На міжбанківському міжнародному валютному ринку Forex долар коштує 110,12 рублів.

Про це повідомив у Facebook російський публіцист Андрій Нікулін. Він додав, що євро на тому ж "Форексі" коштує вже 115 рублів.

Нікулін також розкритикував російський уряд за заяви про те, що "ситуація під контролем".

" "Долар роздмухується перед тим, як луснути" — чекаємо ввечері на це пояснення від казенних пропагандистів", — з іронією прокоментував він поточну ситуацію в російській економіці.

Тим часом видання Reuters пише, що падіння рубля погіршується більш ніж 20% падінням фондового ринку цього року.

Крім того, падіння рубля підстьобує інфляцію, яка перевищить прогнози Центробанку РФ на цей рік. Це суперечить жорсткості монетарної політики регулятора: з 2003 року базова відсоткова ставка знаходиться на найвищому рівні.

Водночас соцмережі вибухнули яскравими мемами на тему падіння рубля.

Як повідомляв "Телеграф", голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна нещодавно заявила, що російська економіка вже вийшла на небезпечний рубіж, коли брак ресурсів може спровокувати серйозне падіння.