Россиянам внезапно открылась правда: в сети истерика из-за конфуза в аэропорту Саратова (фото)

В сети уже появились яркие комментарии пользователей по этому поводу

В аэропорту российского города Саратов на вывеске из названия города исчезла буква "А". Впрочем, в комментариях в сети уже успели отметить, что так даже звучит лучше.

Соответствующее фото было опубликовано в социальных сетях. Отмечается, что сотрудники аэропорта объяснил, что букву сняли для ремонта "в связи с технической неисправностью".

Местные жители рассказывают, что вывеска "Сратов" вызывает у них печаль и возмущение. Тем временем в комментариях под фото ситуация совсем иная.

Подборка забавных комментариев

Пользователи активно комментируют небольшой инцидент в аэропорту. Некоторые отмечают, что надпись стала больше похожа на название всей страны.

Другие считают, что в обновленном варианте все равно не хватает одной буквы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что прическа российской чиновницы вызвала истерику в сети. На фотографиях доступных в сети можно увидеть очень объемный начес со странными прядями, которые спадают на лоб. К слову, в сети есть фото Барановой как со светлыми волосами, так и с более темными. При этом начес остается прежним.