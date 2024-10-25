"Мир? Ні, бро, хочу кроваві гроші": мережу розірвали меми з генсеком ООН

Після БРІКСу у Казні в Києві його не чекають

Після відмови генсеку ООН Антоніу Гутеррешу у візиті до України через його присутність на саміті БРІКС у Казані, мережа вибухнула доволі дотепними мемами. "Телеграф" зібрав найкумедніші з них.

Більшість з мемів у саркастичній формі зображують справжнє ставлення Гутерреша до РФ та її лідера Володимира Путіна. Адже він Ліванську конференцію в Парижі проміняв на путінський БРІКС.

Меми про Гутерреша

Ще з початку повномасштабного вторгнення українці називали ООН жартома "Організація Обеспокоїних Націй", але останні дії Гутерреша долили масла у вогонь. Так, деякі меми прирівнюють ООН до безглуздих речей, якими не можливо користуватись.

Окрім того, є й ті, що вважають основною метою візиту — гроші. Декілька мемів це доволі яскраво демонструють.

Одна з картин взагалі показує вбитого голуба, символом миру, який генсек ООН подає Путіну на обід. Таким чином показуючи, що організація, яка має намагатися підтримати мир, обирає сторону агресора.

Деякі з мемів чітко показують, що українці не раді б були візиту Гутерреша до Києва, і у коментарях прирівнюють його до продуктів випорожнення. Є зображення, які показують генсека ООН в образі півня, що спить біля туалету в камері.

Також є меми, які вже показали "реакцію" пресслужби ООН на відмову президента України Володимира Зеленського прийняти Гутерреша в Києві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережу розірвало мемами на "бусифікацію" після концерту Океану Ельзи.