Творці "Брата 2" виступили проти "русского міра" у Росії (фото)

Образ персонажа покійного Бодрова оцінили у 55 тисяч гривень

Російський пропагандистський фільм "Брат 2" заборонено в Україні. Тим часом у самій Росії на зображенні головного героя картини — Данила Багрова, намагаються заробляти так звані "патріоти русского міра".

Як повідомляють росЗМІ, творці фільму подали позов на компанію "Русский мир" за використання персонажа. Річ у тому, що кінокомпанія "СТВ" обурилася, коли бренд почав продавати футболки із зображенням героя, зіграного покійним російським актором Сергієм Бодровим.

Інтернет-магазин з Омська стверджував, що використав фото самого актора, а не персонажа із "Брата 2". Суд підтримав позивача та ухвалив рішення про стягнення з "Русского мира" 134 тисяч рублів (понад 55 тисяч грн).

Додамо, що магазин займається пропагандою "великої російської культури". Він продає одяг із зображеннями "православних святих, історичних особистостей та героїв відомих російських фільмів".

Футболка із зображенням Сергія Бодрова

Раніше повідомлялося, що саундтрек до фільму "Брат 2" був написаний популярним у 90-х українським гуртом. "Телеграф" розповідав, що стало із колективом "Ла-Манш" і де зараз музиканти.

Нагадаємо, що Сергій Бодров загинув на зйомках фільму "Зв’язковий" внаслідок обвалу льодовика у Кармадонській ущелині на Кавказі. Ми писали, як зараз виглядає його дочка Ольга Бистрова і що про неї відомо.