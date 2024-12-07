Создатели "Брата 2" выступили против "русского мира" в России (фото)

Образ персонажа покойного Бодрова оценили в 55 тысяч гривен

Российский пропагандистский фильм "Брат 2" запрещен в Украине. Между тем в самой России на изображении главного героя картины — Данилы Багрова, пытаются зарабатывать так называемые "патриоты русского мира".

Как сообщают росСМИ, создатели фильма подали иск на компанию "Русский мир" за использование персонажа. Дело в том, что кинокомпания "СТВ" возмутилась, когда бренд начал продавать футболки с изображением героя, сыгранного покойным российским актером Сергеем Бодровым.

Интернет-магазин из Омска утверждал, что использовал фото самого актера, а не персонажа из "Брата 2". Суд поддержал истца и вынес решение о взыскании с "Русского мира" 134 тысяч рублей (более 55 тысяч грн).

Добавим, что магазин занимается пропагандой "великой русской культуры". Он продает одежду с изображениями "православных святых, исторических личностей и героев известных российских фильмов".

Футболка с изображением Сергея Бодрова

Ранее сообщалось, что саундтрек к фильму "Брат 2" был написан популярной в 90-х украинской группой. "Телеграф" рассказывал, что стало с коллективом "Ла-Манш" и где сейчас музыканты.

Напомним, что Сергей Бодров погиб на съемках фильма "Связной" в результате обвала ледника в Кармадонском ущелье на Кавказе. Мы писали, как сейчас выглядит его дочь Ольга Быстрова и что о ней известно.