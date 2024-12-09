Садист і кат: що відомо про ліквідованого в Донецьку ексначальника "Оленівки" (фото)

Євсюков причетний до масових знущань з українських військовополонених

Вранці 9 грудня у Донецьку підірвали автомобіль, поряд з яким міг перебувати Сергій Євсюков. Попередньо від отриманих травм він помер.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про цю людину.

Сергій Євсюков

Сергій Євсюков

Якщо попередні дані, озвучені у низці ЗМІ, виявляться правдивими, то свою смерть зустрів видний посібник окупантів. Справа в тому, що Сергій Євсюков є колишнім начальником Оленівської колонії ("Волноваської виправної колонії"). Тієї сумнозвісної колонії, де катували і вбили десятки українських полонених.

Служба безпеки України ще у 2023 році встановила, що Євсюков причетний до масових знущань над українськими військовополоненими. У його катівні до людей застосовували різні види фізичного насильства і чинили психологічний тиск, що супроводжувався постійними погрозами "повільного" вбивства.

Євсюков закінчив Донецький інститут внутрішніх справ, мешкав у Світлодарську Донецької області.

До Горлівки перевівся з Єнакієвого, де служив у відділі боротьби з організованою злочинністю.

З листопада 2010 року Германа Приступа призначили заступником начальника, начальником кримінальної міліції Горлівського МУ ГУМВС. Євсюков став його підлеглим.

До 2014 року Євсюков працював начальником сектору розшуку у Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області.

Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста, а потім пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії та пробув на цій посаді до кінця липня.

Російське опозиційне медіа "Медуза", посилаючись на волонтера Станіслава Глушкова, розповідало про явні садистські нахили Євсюкова.

"Євсюков Сергій Володимирович, на мою особисту думку, один із найстрашніших катів, який керує всім цим табором, який неодноразово казав нам, що ми залишимося там як мінімум на 10 років, що нашим дітям, нашим сім’ям скажуть, що ми полетіли в космос, або що ми військові льотчики, які загинули", — розповідав він.

В’язні "Оленівки", за даними "Антикор", характеризують Євсюкова як людину настрою. А колишній його начальник Германа Приступ вважає, що той був дуже амбітною людиною. На його думку, Євсюков думав, що має обіймати найвищу посаду в міліції.

Відомо, що Євсюкову було інкриміновано: порушення законів та звичаїв війни, а саме: жорстокі тортури та сексуальне насильство, під час яких постраждали понад сотню військовополонених ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна спромоглася повернути тіла українських військових, які загинули під час теракту в Оленівці 29 липня 2022 року.