Вибухнув тротил. Свіжі подробиці ліквідації генерала РФ Кіріллова (фото, відео)

Вибух пролунав о 6 ранку

Смерть російського генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова внаслідок вибуху має кілька версій: в одній кажуть, що вибухова речовина була закладена у його службове авто, а інші — у самокат, який був поруч.

Як зазначає RT, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, авто вибухнуло, коли військовослужбовець вийшов із під'їзду та підійшов до нього.

Разом з Кірілловим загинув і його помічник. Вибух пролунав приблизно о 6 ранку на Рязанському проспекті у Москві.

За даними росЗМІ, вибухнуло 200 г тротилу, які нібито були прикріплені до самоката. Вибухівка здетонувала дистанційно. Обидва транспорти і авто генерал-лейтенанта, і самокат заберуть на експертизу.

У мережі додають, що від вибуху у сусідніх будинках постраждали вікна, а усе місце інциденту усіяне уламками. Перші кадри з місця подій вже публікують, на них видно, що біля епіцентру вибуху постраждали двері, вилетіло скло з вікон.

Водночас у слідчому комітеті наголосили, що вибуховий пристрій був розмішений на самокаті, а авто військово постраждало від детонації.

Нагадаємо, на Донбасі ліквідували полковника армії РФ Олександра Лєбєдєва, який працював у військовому інституті.

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