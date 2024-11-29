ЗСУ ліквідували за добу рекордну кількість окупантів: Генштаб розкрив цифри

Це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення

Російські військові продовжують просуватися в Донецькій області, попри колосальні людські втрати. За останні дні кількість загиблих і поранених військовослужбовців армії РФ суттєво зросла порівняно із середніми показниками.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на території України було ліквідовано 2030 російських військових. Такий показник став рекордним за весь період повномасштабного вторгнення.

Згідно з графіком "Мінфіну", до рекордної позначки за кількістю загиблих росіяни вже наближалися на початку цього місяця. Зокрема, 11 листопада Генштаб повідомляв про зменшення особового складу російських військ на 1950 осіб.

Станом на 29 листопада загальна кількість ліквідованих російських військових сягнула позначки 738 660 осіб. Також за минулу добу було знищено 8 танків, 33 бойові броньовані машини та 34 артилерійські системи противника.

Крім того, підрозділи ППО збили 89 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 86 крилатих ракет. Українські військові також знищили 86 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки армії РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в DeepState розповіли про масштабні втрати РФ в Курській області. Росіяни втратили кількасот одиниць живої сили вбитими та пораненими під час штурмів.