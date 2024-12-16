Через старі російські танкери Чорному морю загрожує масштабна екологічна катастрофа (карта)

Greenpeace вимагає незалежного розслідування аварії та контролю за прибиранням забруднення

Два російські танкери із майже 10 тисячами тонн мазуту затонули в Керченській протоці під час шторму 15 грудня. Через пошкодження корпусів суден у море вже витекло понад 4 тисячі тонн токсичного палива, що утворило на воді велику нафтову пляму.

Забруднення такого масштабу може стати однією з найбільших екологічних катастроф у Чорному морі. Про це заявила міжнародна організація Greenpeace.

За словами російських чиновників, на борту танкера "Волгонефть-212" було 4,9 тисяч тонн мазуту, а на "Волгонефть-239" – 4,3 тисячі. Росіяни визнають, що паливо дрейфує до узбережжя.

Керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace Пол Джонсон пояснює: якщо мазут винесе на берег, це сильно забруднить узбережжя, і його буде дуже важко очистити. Важке паливо, на кшталт мазуту, особливо небезпечне для морських тварин і птахів.

Російські ЗМІ повідомляють, що через порушення правил безпеки та експлуатації транспорту відкриті кримінальні справи. У компаніях, які відповідали за технічний огляд танкерів, нібито проводять обшуки та допитують працівників портів. Крім того, повідомляється, що російські правоохоронці планують опитати судновласників у Пермі та Санкт-Петербурзі.

Обидва кораблі були збудовані ще у 1960-70-х роках. Під час аварії "Волгонефть-212" загинула одна людина, 11 моряків потрапили до лікарні. З "Волгонефть-239" врятували всю команду – 14 осіб.

Екологи нагадують схожу аварію 2007 року, коли в тій самій Керченській протоці в море потрапило 1,6 тисячі тонн мазуту. Тоді загинуло багато морських тварин і птахів, а відновлення природи тривало роками.

Greenpeace вимагає незалежного розслідування аварії та контролю за прибиранням забруднення. Без швидкого очищення моря екологічна криза може тривати довгі роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в ВМСУ пояснили, чому російські танкери потонули біля Керченської протоки. Ще за часів СРСР ці танкери будувалися, як кораблі для річкового транспортного сполучення.