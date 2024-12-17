Росіяни в окупованій Кирилівці добивають екологію: берег всіяний мазутом (відео)

Росія знищує не лише людей, але й природу

Улюблене багатьма українцями курортне селище Кирилівка на березі Азовського моря у Запорізькій області, яке перетворилося на безлюдне місце після окупації, потерпає від екологічних проблем. На берег моря викинуло велику кількість мазуту (рідкий маслянистий залишок нафти після відбирання із неї світлих дистилятів — гасу, бензину, газойлю).

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Supernova+. На кадрах можна побачити, що берегова лінія рясно всіяна темними шматочками, схожими на камінці.

Той, хто знімає відео каже, що це нафта. Він підпалює пальником те, що море викинуло на берег і "камінці" перетворюються на темну жижу, яка горить.

Нагадаємо, два російські танкери із майже 10 тисячами тонн мазуту затонули в Керченській протоці під час шторму 15 грудня. Через пошкодження корпусів суден у море витекла велика кількість мазуту, що утворило на воді велику нафтову пляму. Забруднення такого масштабу може стати однією з найбільших екологічних катастроф у Чорному морі, оцінює міжнародна організація Greenpeace.

Окрім Кирилівки мазут викинуло й на берег Чорного моря в російському Краснодарському краї. Зокрема у курортному місті Анапа та селищі Волна, де гинуть птахи.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час онлайн зустрічі з міністром довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії Мірчою Фекетом та в.о. Міністра навколишнього середовища та води Болгарії Петаром Дімітровим заявила, що за підрахунками Державної екологічної інспекції України, витік мазуту за попередніми даними завдав екосистемі Чорного моря шкоди на понад 14 млрд доларів США.

Як розповідав "Телеграф", у вересні Росія вдарила ракетами по судну у Чорному морі і мало не спричинила екологічну катастрофу. Під удар протикорабельної ракети Х-22 потрапив балкер Aya, що плаває під прапором Сент-Кітс і Невіс та, згідно з даними сервісу Marinetraffic, вийшло з українського порту Чорноморськ.