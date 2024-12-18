Очередной российский танкер подал сигнал бедствия - он дрейфует в Тихом океане

У судна сломался главный двигатель

Четвертый за неделю российский танкер — "Меркурий" — подал сигнал бедствия в районе Курильских островов. Из-за технической неисправности судно легло в дрейф в Тихом океане.

На борту танкера находится 19 человек экипажа, но угрозы их жизни якобы нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Сахалинской области.

Известно, что у российского танкера "Меркурий" произошла поломка главного двигателя в 50 километрах северо-восточнее острова Симушир. Из-за этого судно отклонилось от курса и начало дрейфовать в Тихом океане.

Танкер "Меркурий" следовал во Владивосток, но внезапно потерял ход из-за остановки двигателя. Капитан подал сигнал бедствия, но к ним на помощь отправились спасатели на судне "Рубин" только в среду, 18 декабря.

Танкер должны отбуксировать в ближайший порт. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры РФ. Причины произошедшего не разглашаются.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских судна. Речь идет о танкерах "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Инцидент произошел на расстоянии порядка 7 км от берега. В момент крушения в море наблюдался сильный шторм. Волнение моря доходило до 7 баллов.

У танкера "Волгонефть 212" волнами поломало нос, после этого он сел на мель. А второму судну волнами разрубило корму в результате чего оно легло в дрейф.

На борту танкеров могло умещаться совокупно до 8 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть из них в результате крушения вылилась в море.

Уже 17 декабря еще один российский танкер "Волгонефть-109", загруженный мазутом, подал сигнал бедствия у порта Кавказ в Черном море. Капитан сообщил, что у судна, перевозившего 4000 тонн мазута, нарушена герметичность четвертого грузового танка, но герметичность корпуса судна не нарушена и мазут в воду не вытекает.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Анапе, после крушения российских танкеров, началась экологическая катастрофа. Здесь из-за загрязнения побережья нефтепродуктами ввели режим ЧС.