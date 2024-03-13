Рус

Трамп може відвернутись від Путіна, але для Зеленського теж не дуже гарні новини: прогноз від політичного психолога

Автор
Юлія Закірова Юлія Закірова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Президентом США може стати прихильник диктаторів
Президентом США може стати прихильник диктаторів. Фото AP Photo

Думка про те, що одіозна поведінка політика — безневинний піар, — є хибною.

З наближенням президентських виборів у США головний претендент на перемогу — Дональд Трамп — дедалі частіше епатує електорат заявами щодо зміни світового порядку і налагоджує зв’язки з токсичними політиками. Не встиг вщухнути скандал з погрозами республіканця заохочувати Путіна нападати на країни Європи, як спалахнув новий через зустріч кандидата у президенти США з проросійським прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Експерти-американісти запевняють нас у несерйозності передвиборчої поведінки Дональда Трампа і в тому, що Україні не варто боятися його повернення у Білий дім. Втім, поведінка лідера Республіканської партії змушує українців сумніватися у його благих намірах і, за словами віцепрезидентки Асоціації політичних психологів України Світлани Чуніхіної, не дарма.

В інтерв’ю "Телеграфу" кандидатка психологічних наук розповіла, чим насправді продиктовані дії Дональда Трампа, чому він симпатизує Путіну і які наслідки для нас може мати його президентство.

— Наскільки складною особистістю є Трамп? Чи можна віднести його до одного з класичних психологічних типів?

— Почнемо з того, що діагностувати особистісні риси людей, з якими фахівець не має безпосереднього контакту, дещо некоректно. У цій розмові ми будемо відштовхуватися від того медійного образу, який він формує через публічні виступи і свої соцмережі.

В цих рамках він конструює образ, схожий на нарцисичну особистість. Трамп підкреслює, що йому життєво необхідно досягати успіху, належати до всього, що означає великі досягнення, кращі здобутки, більші статки і вищу значущість, бути кращим порівняно з тим, хто викликає у нього захоплення. Він хоче асоціюватися з усім, що має приставку "над—" і "най-".

— Які сильні і слабкі місця мають люди такого психологічного типу?

— Сила таких особистостей полягає у налаштованості на результативність і успіх в усіх сферах життя. Зазвичай вони досягають найвищих вершин, у тому числі, через страх перед поразкою і сором за неї. Для них поразка — дуже болісний і абсолютно неприйнятний досвід.

Водночас саме ця риса є і їхньою слабкою стороною. Не маючи можливості досягти успіху чесним шляхом, вони можуть вдаватися до махінацій і деструктивних — в тому числі на шкоду собі — стратегій.

Небезпека отримання такою особистістю великої влади полягає в її абсолютній байдужості до потреб оточення і граничній егоцентричності.

— Чи варто сприймати сьогоднішню поведінку і заяви Трампа як передвиборчий піар, який не матиме продовження у реальних діях після перемоги?

— Я б не радила. Річ у тім, що політика — це специфічна сфера діяльності, де заява — це і є дія. В політиці такого рівня відокремлювати слова від справ не можна, адже кожне з цих слів має вплив на хід подій.

Заява Трампа про те, що він дозволить Путіну нападати на інші країни, і є політичною дією, яка спонукає інших людей вдаватися до дій чи приймати певні рішення, що може запускати досить небезпечні процеси.

Я не бачу тут подвійного дна. В цьому сенсі Трамп, як і його слова і дії, лежить на поверхні.

— Ви поділяєте думку, що Трамп має слабкість до Росії і симпатизує Володимиру Путіну?

— Звісно. Щоб зрозуміти це, не треба бути психологом, адже він заявляє про це прямим текстом. Ба більше, він демонструє прихильність не тільки до Путіна, а й до решти одіозних лідерів, які встановлюють диктаторські режими в своїх країнах. Демократія для Трампа не дуже зручна як політичне середовище, адже там багато обмежень і умовностей. Цей тип правління спонукає лідера навіть такої суперпрезидентської країни, як США, домовлятися, стикатися і рахуватися з волею, яка може бути сильнішою, аніж його.

Диктатор же робить зі своїм народом все, що захоче, не маючи жодних обмежень, і це дуже приваблює Трампа, бо ці умови для нього є ознакою сильної особистості. Володимир Путін, Кім Чен Ин, Віктор Орбан — з кожним з них Трамп знайде повне психологічне і політичне взаєморозуміння. Такі лідери мають спільні погляди у методах, цінностях, цілях, які вони проголошують. Тому це прихильність не лише до Путіна, а в принципі до необмеженого стилю політичного керівництва.

— Але з Путіним у нього стосунки все ж дещо особливі…

— Так. У відносинах з Путіним Трамп часто демонструє щось більше. Це виходить за межі його прихильності до сильних людей. У своїй недавній промові Джо Байден влучно зауважив, що Трамп демонструє певну підпорядкованість/підпорядкування Путіну. З яких причин — психологічних чи інших (наприклад, наявність компромату на нього у росіян) — невідомо.

Втім, республіканець неодноразово демонстрував не просто готовність спілкуватися з Путіним, не просто симпатизування його лідерському стилю, а й готовність йти на поступки. Він ніби визнає вищість Путіна над собою, що для такої особистості, як Трамп, є серйозною демонстрацією підпорядкованості.

— Враховуючи все це, чи варто нам побоюватись президентства Трампа?

— Так, це дійсно небезпечно. Єдине, що може певною мірою убезпечити нас, це непослідовність Трампа у своїх політичних намірах і вподобаннях. Його політична лінія коливається разом з психологічним станом і налаштуваннями його компасу уявлень про успіх. Якщо справи у Путіна підуть не дуже добре і Трамп відчує бодай натяк на те, що Путін асоціюється з провалом, він не зволікаючи, відвернеться від нього, змінить свою позицію, скаже, що Путін — ненадійний лідер і має бути покараний.

Ми можемо сподіватися лише на це і на те, що національні інтереси США значать для Трампа незрівнянно більше, аніж усі можливі політичні війни.

Втім, цілком ймовірно, початок своєї каденції Трамп все ж присвятить помсті всім, хто раніше завдав йому шкоди, образив чи перейшов дорогу. На жаль, ім’я Володимира Зеленського, скоріше за все, присутнє в цьому "списку ворогів".

Теги:
#Психологія #Дональд Трамп #Вибори в США