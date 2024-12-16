Трамп хоче підштовхнути Путіна та Зеленського до завершення війни (відео)

Україна і Росія мають готуватися до завершення війни, заявив президент США

Обраний американський президент Дональд Трамп, інавгурація якого станеться 20 січня, заявив, що продовжує "старанно працювати" над припиненням російсько-українською війни.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами у своїй резиденції в Мар-а-Лаго. За словами Трампа, вдалось досягти "маленького прогресу" в цьому питанні.

Також він зазначив, що отримав сигнали від України про прагнення врегулювати війну. Він додав, що у війні, яку розпочала Росія, "люди гинуть в таких кількостях, яких світ раніше не бачив".

Водночас Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, але готовий його на ній прийняти.

Американський політик заявив, що російське і українське керівництво мають готуватися до завершення війни. Тим часом директор програми з Євразії в Інституті відповідального державного управління Квінсі Анатоль Лівен у своїй колонці для Foreign Policy пише, що до початкового етапу врегулювання російсько-українського конфлікту не варто залучати Київ.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Трамп заявив, що у найближчій перспективі Україні може бути складно розраховувати на колишні обсяги військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки.