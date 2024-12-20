У труні була, наче лялька: як зараз виглядає могила ліквідованої пропагандистки Дар'ї Дугіної

Вона була дочкою улюбленого філософа Путіна Олександра Дугіна

Дар’я Дугіна — відома російська папаганістка, дочка ідеолога "рашизму" та улюбленого філософа Путіна Олександра Дугіна. Її ліквідували, як писали ЗМІ, українські спецслужби 20 серпня 2022 шляхом підриву автомобіля. Дугіна була похована на кладовищі в Михайлівській слободі Раменського округу Москви.

"Телеграф" розповість, як зараз, через два роки, виглядає могила Дар’ї Дугіної, і як вона виглядала у труні в день похорону.

Олександр Дугін на похороні дочки.

Дар’я Дугіна — що про неї відомо

Дар’я Дугіна — відома російська журналістка, радіоведуча та пропагандистка, дочка ідеолога "руского міра" Олександра Дугіна. Вона народилася в Москві 15 грудня 1992, на момент смерті їй було 30 років.

Відомо, що Дар’я Дугіна активно публічно підтримувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну та імперські погляди свого батька Олександра Дугіна. Пропагандистка Дугіна підготувала репортаж із заводу "Азовсталь", який окупували російські війська. Також вона була серед авторів так званої "Книги Z" із розповідями російських окупантів про війну. За оцінкою влади Великобританії, Дугіна була частим і відомим джерелом дезінформації про Україну та російське вторгнення.

Дар’я Дугіна була ліквідована 20 серпня 2022 на Можайському шосе в районі підмосковного селища Великі Вяземи. В автомобілі, яким керувала Дугіна, спрацював вибуховий пристрій. Іноземні ЗМІ приписували ліквідацію Дугіної українським спецслужбам, однак в СБУ цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.

Похорон та могила Дар’ї Дугіної

Під час похорону пропагандистки Дугіної у мережі поширювалися її фото у труні. Користувачі помітили цікаву деталь — обличчя Дугіної було неушкодженим після масштабного вибуху — вона виглядала, наче лялька. Дехто припустив, що над зовнішністю пропагандистки в труні "попрацювали" патологоанатоми або співробітники похоронного бюро. Також була версія, що тіло Дугіної викинуло з авто вибуховою хвилею.

У річницю смерті 20 серпня 2024 року могилу Дар’ї Дугіної відвідали її колеги-пропагандисти з так званого Штабу Прілєпіна. Вони принесли квіти та показали могилу на фото. Як видно, пам’ятник пропагандистці не встановили, на могилі стоїть дерев’яний хрест та ростуть живі квіти.

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