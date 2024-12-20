В гробу была, словно кукла: как сейчас выглядит могила ликвидированной пропагандистки Дарьи Дугиной

Она была дочерью любимого философа Путина Александра Дугина

Дарья Дугина — известная российская попаганистка, дочь идеолога "рашизма" и любимого философа Путина Александра Дугина. Ее ликвидировали, как писали СМИ, украинские спецслужбы 20 августа 2022 года путем подрыва автомобиля. Дугина была похоронена на кладбище в Михайловской слободе Раменского округа Москвы.

"Телеграф" расскажет, как сейчас, спустя два года, выглядит могила Дарьи Дугиной, и как она выглядела в гробу в день похорон.

Александр Дугин на похоронах дочери. Фото: Getty Images

Дарья Дугина — что о ней известно

Дарья Дугина — известная российская журналистка, радиоведущая и пропагандистка, дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина. Она родилась в Москве 15 декабря 1992 года, на момент смерти ей было 30 лет.

Известно, что Дарья Дугина активно публично поддерживала полномасштабное вторжение России в Украину и имперские взгляды своего отца, Александра Дугина. Пропагандистка Дугина подготовила репортаж с завода "Азовсталь", который оккупировали российские войска. Также она была среди авторов так называемой "Книги Z" с рассказами российских оккупантов о войне. По оценке властей Великобритании, являлась частым и известным источником дезинформации об Украине и российском вторжении.

Дарья Дугина была ликвидирована 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. В автомобиле, которым управляла Дугина, сработало взрывное устройство. Иностранные СМИ приписывали ликвидацию Дугиной украинским спецслужбам, однако в СБУ эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Похороны и могила Дарьи Дугиной

Во время похорон пропагандистки Дугиной в сети распространялись ее фото в гробу. Пользователи заметили интересную деталь — лицо Дугиной было невредимым после масштабного взрыва — она выглядела словно кукла. Некоторые предположили, что над внешностью пропагандистки в гробу "поработали" патологоанатомы или сотрудники похоронного бюро. Также была версия, что тело Дугиной выбросило из авто взрывной волной.

В годовщину смерти 20 августа 2024 года могилу Дарьи Дугиной посетили ее коллеги-пропагандисты из так называемого Штаба Прилепина. Они принесли цветы и показали могилу на фото, Как видно, памятник пропагандистке не установили, на могиле стоит деревянный крест и растут живые цветы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила актера Андрея Краско. Он умер в Украине после алкогольной интоксикации.