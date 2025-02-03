В элитном ЖК Москвы прогремел взрыв: известно о погибшем и пострадавших (видео)

В сети говорят, что погибший якобы является медийной личностью

В элитном жилом комплексе "Алые паруса" в Москве на Авиационной улице прогремел взрыв. В результате погиб один человек, а также как минимум пятеро получили ранения.

Инцидент случился 3 февраля. Как отмечают в ряде пабликов, предварительно, взорвалась граната в холле. На месте работает полиция, скорая, едут кинологи с собаками.

В настоящее время сапёры проверяют подземный паркинг ЖК. Там будут искать подозрительные предметы и автомобили, которые не принадлежат жильцам. Предположительно, на одной из таких мог приехать исполнитель взрыва.

Некоторые СМИ пишут, что самодельное взрывное устройство либо граната была заложена под потолком. Также есть версия, что устройство сдетонировало в лифтовом холле.

Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко пишет, что тем самым погибшим в результате взрыва, предварительно, может быть предатель Украины и криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян.

При этом, по данным Baza, Саркисян выжил и был госпитализирован. Однако данная информация не подтверждена.

Как пишет Baza, у одной из пострадавших, 44-летней жещины, ранение шеи и ног. Она находится в сознании, но говорить не может. Также при взрыве пострадал 49-летний мужчина (охранник Саркисяна), его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Среди пострадавших — охранники и консьержка.

ASTRA сообщает, что якобы бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян находился в подъезде вместе с охраной.

Справка: ЖК "Алые Паруса" — евродом премиум-класса. Расположен в районе Щукино на границе Серебрянного Бора и Строгинской поймы Москвы-реки. Территория огорожена, находится под контролем охраны. Квартиры в этом ЖК стоят в среднем от 31 до 250 млн рублей. Среди известных российских селебрити, живущих в ЖК — Екатерина Одинцова, Алла Довлатова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 3 февраля в России под массированной атакой украинских ударных беспилотников, предварительно, оказался нефтеперерабатывающий завод.