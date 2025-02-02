У Москві сталася масштабна пожежа: повідомлялося про вибухи (відео)

До місця викликали пожежний потяг

У російській столиці сталася масштабна пожежа. Повідомлялося про вибухи газових балонів, а в небо здіймається чорний дим.

Відеозапис події поширили російські канали у мережі. Зазначається, що спалах відбувся в ангарі на 7-му проїзді в Мар’їному гаю (північний район Москви).

Відомо, що будівля, в якій сталася пожежа, є ангаром. Там були газові балони.

Площа пожежі становила 250 квадратних метрів, через що до місця викликали пожежний потяг. Однак дах до цього моменту вже обвалився.

Інформація про постраждалих не надходила, але повідомлялося про ризики розповсюдження вогню на сусідній гаражний корпоратив.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 31 січня, у Москві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив будинки колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова та гуртожиток. Вогонь охопив площу дві тисячі квадратних метрів, через що довелося евакуювати 350 людей.

А 10 січня в Ленінградській області спалахнула масштабна пожежа в промзоні міста Гатчина, розташованому за 42 кілометри від міста Санкт-Петербург. Доти місцеві жителі чули вибухи.