Майже ніхто не став політиком: що відомо про нащадків Єльцина і як вони виглядають

Перший президент Росії має чималу спадщину

Перший президент РФ Борис Єльцин має багато нащадків. Він мав двох доньок, а також кількох онуків, які продовжують перебувати в центрі уваги суспільства. Проте, дехто з них обирає вести закритий спосіб життя.

Напрочуд, майже ніхто із нащадків експрезидента не займається політикою і навіть ніяк не причетний до неї. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей на онуків Бориса Єльцина.

Олена Окулова — старша донька Єльцина

Народилася 21 серпня 1957 року в Свердловську (нині Єкатеринбург). Вона вийшла заміж за Валерія Окулова, колишнього генерального директора "Аерофлоту" та ексзаступника міністра транспорту РФ. Олена не отримувала вищу освіту, і ніколи не працювала — стала домогосподаркою. Вона обирає вести закритий спосіб життя і не з’являється у медіапросторі.

У подружжя двоє дітей: Марія та Іван. Старшу доньку Катерину вони виховують від першого шлюбу Олени Окулової. Вона також веде приватне життя.

Марія Жиленкова-Окулова

Дівчина закінчила школу з непоганими оцінками і відразу ж вступила до МДІМВ — московського університету. Її обранцем став бізнесмен Михайло Жиленков. У шлюбі народилося двоє дітей: Михайло та Федір.

Іван Окулов

Відомо, що він народився у 1997 році. Він обирає вести закрите життя, як і його мама і не з’являється у публічному просторі.

Тетяна Юмашева (Д’яченко)

Молодша донька Бориса Єльцина народилася у 1960 році. Вона чудово навчалася у школі, а вищу освіту здобувала у МГУ, а також вивчала балістику в МАІ, де отримала другу вищу освіту.

Упродовж 9 років Тетяна Юмашева займалася розрахунками орбітальних траєкторій космічних кораблів. У 1996 році вона вирішила піти у політику та увійшла у виборчий штаб свого батька та була однією з найближчих радників президента. Вона була однією з тих, хто спричинив дефолт у 1998 році.

Коли Єльцин пішов з поста президента, Юмашева стала головою "Фонду Єльцина". У 2020 році вона підтримала протестний рух у Білорусі. Вона була одружена тричі, і кожному із чоловіків народила по дитині.

Борис Єльцин-молодший

Син Тетяни від першого шлюбу. Він привертав увагу ЗМІ як представник "золотої молоді" Росії. Він мав попит серед жінок, тому у ЗМІ його описували як "завидного нареченого". Відомо, що він займається ресторанним бізнесом.

Гліб Д’яченко

Ще один онук Бориса Єльцина. Він народився з синдромом Дауна. Він бере участь у різних спортивних заходах для людей з обмеженими можливостями. Сім’я тривалий час приховувала хворобу сина, і навіть публікувала знімки, де не видно його обличчя.

Він став чемпіоном Європи з плавання вільним стилем серед людей з синдромом Дауна. У 2015 році Гліб завоював "золото" і "срібло" на Спеціальній Олімпіаді у Лос-Анджелесі. У 20 років Гліб Д’яченко став тренером з плавання для дітей з інклюзивністю. Зараз йому 28 років.

Марія Юмашева

Дівчина народилася у Британії, а навчалася в Австрії. Згідно з чутками, вона отримала австрійське громадянство. Раніше вона займалася спортом. Дівчина володіє кількома мовами і часто подорожує світом.

У 2022 році Марія Юмашева засудила дії Путіна. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала зображення українського прапора, супроводивши його дописом "Нет войне". Після цього вона більше публічно не коментувала війну.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Бориса Єльцина. Перший президент РФ помер від серцевої недостатності.