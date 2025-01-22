Перший президент Росії помер від серцевої недостатності

Перший президент РФ Борис Єльцин, який має трьох онуків, один із яких особливий", помер у 2007 році. Він похований на одному з найвідоміших цвинтарів країни-агресорки, там де й спочиває Юрій Яковлєв, а його могила — у вигляді величезного прапора Росії.

Борис Єльцин став відомим як перший демократично обраний президент Росії, обіймаючи цю посаду з 1991 по 1996 рік. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядає його могила і де вона знаходиться.

Причина смерті Бориса Єльцина

Борис Єльцин помер 23 квітня 2007 року в Москві у віці 76 років. Причиною смерті стала серцева недостатність, викликана загостренням хронічних захворювань серцево-судинної системи.

Леонід Кучма і Борис Єльцин

У Єльцина довгий час були проблеми з серцем. У 1996 році, під час його президентства, йому провели складну операцію на серці — аортокоронарне шунтування. Протягом наступних років його стан здоров'я періодично погіршувався через супутні хвороби, включаючи гіпертонію та аритмію. За кілька днів до смерті він був госпіталізований через загострення серцевої недостатності, але лікарі не змогли врятувати його життя.

Де похований Борис Єльцин

Борис Єльцин похований на Новодівичому кладовищі в Москві, яке є одним із найвідоміших меморіальних комплексів Росії. Його могила розташована на ділянці №6 Центральної алеї, неподалік від головного входу на кладовище.

Як виглядає могила Бориса Єльцина

Надгробок Бориса Єльцина унікальний за дизайном: він виконаний у вигляді розгорнутого російського прапора. Пам’ятник створено зі шматків білого, синього та червоного мармуру, що символізує кольори державного стяга країни-агресорки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила путініста Олега Табакова, який підтримав анексію Криму. Він відрізняється від інших постаментів на Новодівичому цвинтарі, де поховані багато російських знаменитостей