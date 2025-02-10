Почти никто не стал политиком: что известно о потомках Ельцина и как они выглядят

Первый президент России имеет немалое наследие

У первого президента РФ Бориса Ельцина много потомков. У него были две дочери, а также несколько внуков, которые продолжают находиться в центре внимания общества. Однако некоторые из них выбирают вести закрытый образ жизни.

Удивительно, почти никто из потомков экс-президента не занимается политикой и даже никак не причастен к ней. "Телеграф" решил выяснить, что известно о детях и внуках Бориса Ельцина.

Елена Окулова — старшая дочь Ельцина

Родилась 21 августа 1957 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Она вышла замуж за Валерия Окулова, бывшего генерального директора "Аэрофлота" и экс-замминистра транспорта РФ. Елена не получала высшее образование и никогда не работала — стала домохозяйкой. Она выбирает вести закрытый образ жизни и не появляется в медиапространстве.

У супругов двое детей: Мария и Иван. Старшую дочь Екатерину они воспитывают от первого брака Елены Окуловой. Она тоже ведет частную жизнь.

Мария Жиленкова-Окулова

Девушка окончила школу с неплохими оценками и сразу же поступила в МГИМО – московский университет. Ее избранником стал бизнесмен Михаил Жиленков. В браке родилось двое детей: Михаил и Федор.

Иван Окулов

Известно, что он родился в 1997 году. Он выбирает вести закрытую жизнь, как и его мама, и не появляется в публичном пространстве.

Татьяна Юмашева (Дьяченко)

Младшая дочь Бориса Ельцина родилась в 1960 году. Она отлично училась в школе, а высшее образование получала в МГУ, а также изучала баллистику в МАИ, где получила второе высшее образование.

За 9 лет Татьяна Юмашева занималась расчетами орбитальных траекторий космических кораблей. В 1996 году она решила пойти в политику и вошла в избирательный штаб своего отца и была одним из ближайших советников президента. Она была одной из тех, кто вызвал дефолт в 1998 году.

Когда Ельцин ушел с поста президента, Юмашева стала главой "Фонда Ельцина". В 2020 году она поддержала протестное движение в Белорусии. Она была замужем трижды, и каждому из мужчин родила по ребенку.

Борис Ельцин-младший

Сын Татьяны от первого брака. Он привлекал внимание СМИ как представитель "золотой молодежи" России. Он имел спрос среди женщин, поэтому в СМИ его описывали как "завидного жениха". Известно, что занимается ресторанным бизнесом.

Глеб Дьяченко

Еще один внук Бориса Ельцина родился с синдромом Дауна. Он принимает участие в различных спортивных мероприятиях для людей с ограниченными возможностями. Семья долгое время скрывала болезнь сына, и даже публиковала снимки, где не видно его лица.

Он стал чемпионом Европы по плаванию вольным стилем среди людей с синдромом Дауна. В 2015 году Глеб завоевал "золото" и "серебро" на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В 20 лет Глеб Дьяченко стал тренером по плаванию для детей с инклюзивностью. Сейчас ему 28 лет.

Мария Юмашева

Девушка родилась в Британии, а училась в Австрии. Согласно слухам, она получила австрийское гражданство. Раньше она занималась спортом. Девушка владеет несколькими языками и часто путешествует по миру.

В 2022 году Мария Юмашева осудила действия Путина. На своей странице в Instagram она опубликовала изображение украинского флага, сопроводив его сообщением "Нет войне". После этого она публично не комментировала войну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Бориса Ельцина. Первый президент РФ скончался от сердечной недостаточности.