Пробачила коханку і позашлюбного сина? Як виглядає дружина Шойгу, яка з ним майже 50 років

Вони познайомилися ще студентами

Сергій Шойгу – колишній міністр оборони Росії, який брав безпосередню участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. Відомо, що у нього є дружина та двоє дочок, проте журналістські розслідування виявили у чиновника також наявність коханки та позашлюбного сина.

"Телеграф" розповість, як виглядає дружина Сергія Шойгу, яка пробачила йому коханку, і що про неї відомо.

Сергій Шойгу — що відомо про його дружину

Ірина Шойгу народилася 31 травня 1955 року в Ачинську Красноярського краю, зараз їй 69 років. Зі своєю майбутньою дружиною Іриною Сергій Шойгу познайомився у студентські роки — вони разом навчалися у Красноярському політехнічному інституті. Через рік стосунків у 1977 році пара зіграла весілля, того ж року народилася їхня старша дочка Юлія. Молодша дочка Ксенія народилася 1991 року.

Відомо, що дружина Шойгу Ірина очолювала турфірму "Експо-ЕМ". Ця турфірма обслуговувала Міністерство з надзвичайних ситуацій, яке з 2000 року очолював сам Шойгу. Крім того, Ірина займалася викладацькою діяльністю, вона працювала у Російському економічному університеті імені Плеханова.

Тепер Ірина Шойгу керує фондом "Республіка Спорт" і є заступником директора Інституту фінансів і сталого розвитку РАНХіГС при президентові РФ.

Коханка та позашлюбний син Шойгу

У 2006 році таблоїд "Експрес-газета" опублікував розслідування, в якому стверджувалося, що Сергій Шойгу крутить роман зі стюардесою літака МНС Оленою Шебуновою. За даними журналістів, ці відносини не були простою інтрижкою, а стали міцними та тривалими. Результатом зв’язку Шойгу із Шебуновою стало народження позашлюбного сина Данила, якого екс-глава Міноборони РФ не визнав офіційно. Крім того, тривалий роман із Шойгу дозволив стюардесі серйозно збагатитися.

Зважаючи на те, що про коханку Сергія Шойгу трубили у ЗМІ, його дружина Ірина точно про неї знала. Проте вона не просила розлучення і не влаштовувала публічних скандалів. А отже простила чоловіка за роман на стороні та позашлюбного сина.

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