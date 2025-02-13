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Дивна конструкція на дві могили: як виглядає пам’ятник Черномирдіну, який був послом РФ в Україні

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф"

Віктор Черномирдін помер у 2010 році після тривалої хвороби

Віктор Черномирдін – російський політичний діяч, колишній посол Росії в Україні. Він помер у 2010 році, його поховали поряд із дружиною, а на їхній могилі встановили дивної форми пам’ятник.

"Телеграф" розповість, що відомо про діяльність Віктора Черномирдіна та де знаходиться його могила.

Віктор Черномирдін — що про нього відомо

Віктор Черномирдін народився 9 квітня 1938 року в Оренбурзькій області РФ. Він розпочав свою трудову діяльність на Орському нафтопереробному заводі, а згодом збудував серйозну кар’єру в політиці. З 1982 року Черномирдін був заступником міністра газової промисловості СРСР. 1983 року був призначений заступником міністра — начальником Всесоюзного промислового об’єднання "Тюменгазпром". У 1985-1989 роках – міністр газової промисловості СРСР.

Віктор Черномирдін фото

Після розпаду Радянського союзу Віктор Черномирдін продовжив будувати політичну кар’єру. З 25 грудня 1993 року він став прем’єр-міністром РФ. З 14 грудня 1992 по 26 травня 1998 — постійний член Ради безпеки Росії.

Віктор Черномирдін фото

З 21 травня 2001 року по 11 червня 2009 року Віктор Черномирдін обіймав посаду надзвичайного та повноважного посла Росії в Україні, а також був спеціальним представником президента РФ з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною. На посаді посла Росії він пропрацював понад вісім років, що суперечило негласному правилу регулярної ротації голів дипломатичних представництв за кордоном.

Віктор Черномирдін фото

Смерть та могила Черномирдіна

Віктор Черномирдін помер на 73 році життя 3 листопада 2010 року у президентській лікарні в Москві. Причиною смерті став інфаркт міокарда, спричинений тривалою онкологією, яку лікував дипломат. Для організації похорону Черномирдіна навіть створили спеціальну державну комісію, а на його похороні були присутні тодішній президент РФ Медведєв та прем’єр-міністр Путін.

Віктор Черномирдін могила

Поховали Віктора Черномирдіна на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд з його дружиною. Згодом на могилі встановили спільний пам’ятник чоловікові та дружині, який є дивною конструкцією. Судячи з фото з цвинтаря, їхня загальна могила виглядає доглянутою. Однак на пам’ятнику немає фотографій Черномирдіна та його дружини — є лише таблички з датами життя та смерті.

Віктор Черномирдін могила

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Раїси Горбачової та де вона похована. Жіночна статуя на повний зріст і багато квітів.

Теги:
#Посол #Могила #Віктор Черномирдін