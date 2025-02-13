Дивна конструкція на дві могили: як виглядає пам’ятник Черномирдіну, який був послом РФ в Україні

Віктор Черномирдін помер у 2010 році після тривалої хвороби

Віктор Черномирдін – російський політичний діяч, колишній посол Росії в Україні. Він помер у 2010 році, його поховали поряд із дружиною, а на їхній могилі встановили дивної форми пам’ятник.

"Телеграф" розповість, що відомо про діяльність Віктора Черномирдіна та де знаходиться його могила.

Віктор Черномирдін — що про нього відомо

Віктор Черномирдін народився 9 квітня 1938 року в Оренбурзькій області РФ. Він розпочав свою трудову діяльність на Орському нафтопереробному заводі, а згодом збудував серйозну кар’єру в політиці. З 1982 року Черномирдін був заступником міністра газової промисловості СРСР. 1983 року був призначений заступником міністра — начальником Всесоюзного промислового об’єднання "Тюменгазпром". У 1985-1989 роках – міністр газової промисловості СРСР.

Після розпаду Радянського союзу Віктор Черномирдін продовжив будувати політичну кар’єру. З 25 грудня 1993 року він став прем’єр-міністром РФ. З 14 грудня 1992 по 26 травня 1998 — постійний член Ради безпеки Росії.

З 21 травня 2001 року по 11 червня 2009 року Віктор Черномирдін обіймав посаду надзвичайного та повноважного посла Росії в Україні, а також був спеціальним представником президента РФ з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною. На посаді посла Росії він пропрацював понад вісім років, що суперечило негласному правилу регулярної ротації голів дипломатичних представництв за кордоном.

Смерть та могила Черномирдіна

Віктор Черномирдін помер на 73 році життя 3 листопада 2010 року у президентській лікарні в Москві. Причиною смерті став інфаркт міокарда, спричинений тривалою онкологією, яку лікував дипломат. Для організації похорону Черномирдіна навіть створили спеціальну державну комісію, а на його похороні були присутні тодішній президент РФ Медведєв та прем’єр-міністр Путін.

Поховали Віктора Черномирдіна на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд з його дружиною. Згодом на могилі встановили спільний пам’ятник чоловікові та дружині, який є дивною конструкцією. Судячи з фото з цвинтаря, їхня загальна могила виглядає доглянутою. Однак на пам’ятнику немає фотографій Черномирдіна та його дружини — є лише таблички з датами життя та смерті.

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