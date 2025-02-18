Чи хоче Росія завершення війни: у західних розвідках розповіли про наміри Кремля

Цілі Москви не змінилися

Поки росіяни ведуть переговори з американцями щодо завершення війни в Україні, у Кремлі припиняти бойові дії не планують. Володимир Путін вважає, що досягає успіху на фронті, а тому не бачить сенсу зупинятися.

Про це повідомили чотири представники західних розвідок і два члени Конгресу США виданню NBC. Вони наголосили, що Москва все ще хоче взяти під свій контроль усю Україну.

"У нас немає жодних розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений у реальній мирній угоді", — сказало джерело видання в Конгресі США.

Тим часом один із представників західної розвідки додав, що у Кремлі думають, що вони перемагають.

Усі шість джерел висловили думку, що Путін може погодитися на якесь припинення вогню, щоб відновити та переозброїти свою армію. Однак як у США, так і в Європі, існує скептицизм щодо того, що Росія зацікавлена у досягненні компромісу та укладанні міцного мирного договору.

Видання зазначає, що серед чиновників висловлюється думка, що Путін спробує оцінити, які поступки він може отримати, і повернутися на світову арену. При цьому західні розвідки кажуть, що виводити свої війська з України він не збирається, як і не планує відводити підрозділи із західної частини Росії.

"Його цілі залишаються максималістськими", — зазначили розвідники і додали, що Кремль почав почуватися впевненішим після нещодавніх коментарів адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині натякнули, що Європа готує значно масштабнішу допомогу для України в розмірі близько 700 мільярдів євро. Її деталі стануть відомими ближче до кінця лютого.