"Майже нічого не залишилося": у Москві згорів важливий інститут (відео)

У закладі працювали із засекреченою інформацією

У столиці Росії сталася масштабна пожежа у будівлі Інституту обчислювальної техніки ім. С. А. Лебедєва. Вогонь розкинувся на площі в півтори тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Про причини пожежі не йдеться, але згадується, що від будівлі практично нічого не залишилося.

Також повідомлялося про існування ризику вибуху. На місці працює кілька екіпажів рятувальників, а авіація готується до вильоту. Пожежі надано підвищений рівень складності.

Крім того, з’являлася інформація про те, що в будівлі обрушилися стіни та дах, а з будівлі самостійно евакуювалися 30 людей. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Інститут спеціалізується на розробці високопродуктивних обчислювальних систем, технологій багатошарових друкованих плат, систем цифрових телекомунікацій, а також геоінформаційних та навігаційних систем. Крім того, також брав активну участь у проєктах зі створення біометричних паспортів для МЗС РФ.

У грудні 2023 року його включили до списку санкцій ЄС та Швейцарії як організацію, яка має ліцензію Центру ФСБ на ліцензування, сертифікації та захист державної таємниці. Тобто його співробітники могли мати доступ до секретних даних.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти середи, 19 лютого, безпілотники атакували Сизранський НПЗ у Самарській області Росії. Після цього там виникла пожежа.