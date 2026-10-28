Російські військові досі є в Куп’янську: що там відбувається після операції "Велес" (карта)

Просування росіян під землею зупинено

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"Велес" стала третьою знаковою українською операцією у 2026 році. Вона зміцнила позиції Сил оборони під Куп’янськом у Харківській області.

Про ситуацію в місті та результати операції в телеетері розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє "Укрінформ". За його словами, під час "Велеса" планували повністю вивести з ладу трубопровід, яким ворог приховано проникав на Куп’янському напрямку.

Що Зеленський сказав про операцію "Велес"

Президент України Володимир Зеленський назвав цю операцію одним із трьох успіхів українських сил за рік. Першою він згадав операцію Десантно-штурмових військ, під час якої звільнили понад 800 квадратних кілометрів. Другою стала операція "Вівальді" в Донецькій області: там захисники звільнили понад 200 квадратних кілометрів.

"Третя операція – "Велес" від "Хартії", яка посилює наші позиції та демонструє росіянам, що й під Куп’янськом у них немає результату, який визначило їм їхнє політичне керівництво. Я хочу подякувати всім нашим воїнам", – заявив глава держави.

Як українські підрозділи перекрили підземний маршрут

Російські війська використовували старі газопроводи, зокрема ті, що проходять під Осколом, щоб обходити українську оборону. Невеликі групи виходили на поверхню, намагалися закріпитися в лісі та просунутися до позицій захисників Куп’янська.

Під час операції "Велес" українські бійці пройшли підземними комунікаціями понад 15 кілометрів у тилу противника. Одночасно з діями під землею вони наступали на поверхні та завдавали ударів безпілотниками. За підсумками операції понад 30 російських військових потрапили в полон, а втрати противника перевищили 100 осіб.

"Ми спостерігали, як противник діє під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використовувати газові трубопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника й опанували тактику ведення бойових дій під землею", – пояснив командир корпусу "Хартія", бригадний генерал Ігор Оболєнський.

В операції брали участь бригада "Хартія", штурмовий полк "Р.У.Г", полк безпілотних систем "Лава", бригада безпілотних систем "Ахіллес" і підрозділи ГУР, зокрема легіон "Свобода Росії" та РДК. Угрупованням командував 2-й корпус Національної гвардії "Хартія".

Хто залишається в Куп’янську і де тривають атаки

За словами Трегубова, у Куп’янську перебувають українські військові та російські підрозділи. Раніше противник проник у місто через Голубівку й невеликими групами закріпився в північних районах.

"Після того, як один раз росіяни були з Куп'янська фактично вибиті, і після того, як росіяни у Голубівці змогли намалювати собі сіру зону і, в тому числі, використовувати трубу, вони змогли інфільтрувати певну чисельність — десь кілька десятків осіб, у північні райони, і там закріпитися", – повідомив Трегубов.

Капітальна забудова Куп’янська дає противнику укриття й позиції. За словами Трегубова, місто зруйноване менше, ніж Вовчанськ. Він зазначив, що після операції "Велес" ефективні інфільтрації російських військових у бік Куп'янська більше не фіксувалися.

Ситуація на Куп'янському напрямі/Карта deepstatemap

"На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався поліпшити своє становище, проводячи наступальні дії в бік Радьківки", – повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 08:00 28 жовтня 2026 року.

Як повідомляв "Телеграф", серед військовослужбовців ЗСУ немає єдиної думки щодо обов’язкової мобілізації жінок. Одні вважають, що вона допоможе змінити армію, інші вказують на ризики для жінок у підрозділах. Захисниці розповіли, що про це думають.