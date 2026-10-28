У PEPCO в Києві ажіотаж: ось що покупці несуть додому зі знижками (фото)
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У Threads діляться покупками для дому та цінами зі знижками – від теплих капців до світильника й гірлянди
Відкриття PEPCO в київському ТРЦ "Республіка" спричинило ажіотаж серед покупців. До магазину прийшло багато відвідувачів, а перші покупці вже показують свої знахідки та розповідають, скільки заплатили за домашній одяг, текстиль, освітлення й ароматичні товари.
Кадри з відвідувачами магазину опублікував канал "КС: новини Київ". Своїми покупками у Threads поділилася користувачка ilone_818llya, яка навела початкові ціни та суми зі знижкою.
Покупки для дому зі знижками
До добірки знахідок потрапили й товари для ароматизації дому. Аромалампа коштувала 120 грн, а зі знижкою покупчиня заплатила 96 грн. Свічку вона придбала за 48 грн замість 60 грн.
Ароматичний спрей для дому обійшовся у 116 грн замість 145 грн. Користувачка поділилася першим враженням від його запаху.
Тепла ковдра коштувала 600 грн, проте покупчиня заплатила за неї 480 грн. У дописі вона показала пухнасту ковдру в коричневих, білих і зелених відтінках. Ще одна покупка для дому – набір із двох кухонних рушників із мікрофібри за 76 грн замість 95 грн.
"Рушники для кухні – мікрофібра. Якість така собі, звісно, але за цю ціну піде", – поділилася враженням ilone_818llya.
Теплі капці та домашні штани
Серед придбаних речей – пухнасті коричневі капці. Їхня початкова ціна становила 200 грн, а зі знижкою пара обійшлася у 160 грн. Утеплені домашні штани сірого кольору покупчиня взяла за 288 грн замість 360 грн.
Світильник від USB і десятиметрова гірлянда
Покупчиня також показала світильник, який працює від USB, та продемонструвала, як він освітлює кімнату. Його початкова ціна становила 300 грн, а зі знижкою він обійшовся у 240 грн.
Для декоративного освітлення користувачка придбала гірлянду завдовжки 10 метрів. У дописі вона вказала ціну 90 грн і суму зі знижкою – 76 грн. На опублікованих знімках видно ввімкнену гірлянду з теплим світлом і паковання товарів у магазині.
Як повідомляв "Телеграф", у Threads обговорюють незвичну знахідку з мережі магазинів "Аврора", яка може стати в пригоді під час блекаутів.