В "АТБ" стартували знижки на ковбаси: встигніть зекономити майже 140 грн на популярному продукті

Акційні пропозиції діють до 3 листопада включно

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У мережі "АТБ" діють знижки від 25% до 30% на шинку, напівкопчену ковбасу, курячий рулет, сардельки та сосиски. Серед цих пропозицій найбільше можна заощадити на шинці "Своя лінія" Екстра.

Про акційні ціни повідомив "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі "В "АТБ" знизили ціни на каву, м’ясо, солодощі та побутову хімію: на які товари знижка до 50% на тижні"

Шинка "Своя лінія" Екстра коштує 323,89 грн замість приблизно 463 грн. Знижка становить 30%, а економія – близько 139 грн.

Напівкопчену ковбасу "М’ясна історія" Салямі Люкс продають за 289,89 грн замість приблизно 408 грн. Завдяки знижці 29% покупці заощадять близько 118 грн.

Курячий рулет "Своя лінія" подешевшав на 25% – до 329,99 грн замість приблизно 440 грн. Різниця в ціні становить близько 110 грн.

В "АТБ" діють акційні ціни на м’ясні вироби до 3 листопада включно

Сардельки "З Печі" з м’яса птиці "Запечені" пропонують за 231,89 грн замість приблизно 327 грн. Знижка на них сягає 29%, що дає економію близько 95 грн.

Упаковка варених сосисок "Своя лінія" Докторські фермові вагою 0,82 кг коштує 157,90 грн замість приблизно 226 грн. Їхню ціну знизили на 30%, тож економія становить близько 68 грн.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у СРСР змінили рецепт краківської ковбаси: чому в Україні вона досі не така, як у Польщі.