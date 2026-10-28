"Дихати нічим, горло дере": Київ накрив хімічний туман (відео)

Датчик після тривожних показників був деактивований

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У середу, 28 жовтня, смог огорнув мікрорайон Південна Борщагівка у Києві. Жителі скаржаться на першіння в горлі та кашель і звинувачують у всьому асфальтовий завод.

Обстановку на місці описує кореспондент "Телеграфа". За його словами, через різкий запах асфальту перебувати на вулиці довше кількох хвилин неможливо.

Східний вітер несе смог у бік Окружної та Софіївської Борщагівки, погіршуючи екологічну ситуацію і за межами мікрорайону. Через сизий хімічний туман видимість знизилася.

Їдкий смог із асфальтового заводу погіршив видимість у житловому районі Києва

Житлові будинки опинилися в зоні забруднення повітря їдким смогом

На карті моніторингу якості повітря в цьому районі було видно бордову позначку зі значенням 452. Датчик показував небезпечний рівень забруднення.

Датчик на карті якості повітря показав небезпечний рівень забруднення

Пізніше датчик деактивували. На другій карті SaveEcoBot він уже не передає дані.

З карти зникла позначка зі значенням 452

Питання про сусідство асфальтобетонного виробництва з житловими будинками порушували й раніше. На початку жовтня 2024 року на сайті Київради з’явилася петиція з вимогою винести асфальтобетонний завод на Південній Борщагівці за межі міста.

Як повідомляв "Телеграф", РФ знову атакувала Південний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє покриття та конструкції переправи.