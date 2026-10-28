Рус

"Дихати нічим, горло дере": Київ накрив хімічний туман (відео)

Автор
Михайло Корнілов ,
Дата публікації
Читать на русском
Кияни скаржаться на нестерпний запах асфальту Новина оновлена 28 жовтня 2026, 14:58
Кияни скаржаться на нестерпний запах асфальту. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Датчик після тривожних показників був деактивований

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

У середу, 28 жовтня, смог огорнув мікрорайон Південна Борщагівка у Києві. Жителі скаржаться на першіння в горлі та кашель і звинувачують у всьому асфальтовий завод.

Обстановку на місці описує кореспондент "Телеграфа". За його словами, через різкий запах асфальту перебувати на вулиці довше кількох хвилин неможливо.

Східний вітер несе смог у бік Окружної та Софіївської Борщагівки, погіршуючи екологічну ситуацію і за межами мікрорайону. Через сизий хімічний туман видимість знизилася.

Міська вулиця з автомобілями, деревами та багатоповерховими будинками в імлі
Їдкий смог із асфальтового заводу погіршив видимість у житловому районі Києва
Багатоповерхові житлові будинки, припарковані автомобілі та зупинка громадського транспорту
Житлові будинки опинилися в зоні забруднення повітря їдким смогом

На карті моніторингу якості повітря в цьому районі було видно бордову позначку зі значенням 452. Датчик показував небезпечний рівень забруднення.

Карта Києва з кольоровими показниками якості повітря та бордовою позначкою 452 на правому березі
Датчик на карті якості повітря показав небезпечний рівень забруднення

Пізніше датчик деактивували. На другій карті SaveEcoBot він уже не передає дані.

Карта SaveEcoBot із зеленими, жовтими та сірими позначками датчиків без попереднього бордового показника 452
З карти зникла позначка зі значенням 452

Питання про сусідство асфальтобетонного виробництва з житловими будинками порушували й раніше. На початку жовтня 2024 року на сайті Київради з’явилася петиція з вимогою винести асфальтобетонний завод на Південній Борщагівці за межі міста.

Як повідомляв "Телеграф", РФ знову атакувала Південний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє покриття та конструкції переправи.

Теги:
#Київ #Зміг #Асфальтовий завод