"Почти ничего не осталось": в Москве сгорел важный институт(видео)

В заведении работали с засекреченной информацией

В столице России произошел масштабный пожар в здании Института вычислительной техники им. С. А. Лебедева. Огонь раскинулся на площади в полторы тысячи квадратных метров.

Об этом сообщают российские telegram-каналы. О причинах пожара не говорится, но упоминается, что от здания "практически ничего не осталось".

Также сообщалось о существовании риска взрыва. На месте уже работает несколько экипажей спасателей, а авиация готовится к вылету. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Кроме того появлялась информация о том, что в здании обрушились стены и крыша, а из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. О пострадавших пока не сообщается.

Институт специализируется на разработке высокопроизводительных вычислительных систем, технологий многослойных печатных плат, систем цифровых телекоммуникаций, а также геоинформационных и навигационных систем. Кроме того, также активно участвовал в проектах по созданию биометрических паспортов для МИД РФ.

В декабре 2023 года, его включили в санкционный список ЕС и Швейцарии как организацию, которая имеет лицензию Центра ФСБ на лицензирование, сертификации и защите государственной тайны. То есть, его сотрудники могли иметь доступ к секретным данным.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 19 февраля, беспилотники атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области России. После этого там возник пожар.