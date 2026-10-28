"Нова пошта" закриває небо замість НАТО: як працює приватна ППО та які меми породила

Українці вже жартують, що скоро власна ППО з’явиться у кожного великого бренду

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Новина про приватну ППО "Нової пошти" швидко стала приводом для мемов. У соцмережах жартують, що тепер посилки затримуватимуться через збитих "Шахедів", а слідом за поштовим оператором свою протиповітряну оборону можуть створити "Аврора", "Епіцентр" та Roshen. Один із найпопулярніших сюжетів – прохання закрити небо: 2022 року українці адресували її НАТО, а 2026-го несподівано – поштовому оператору.

Користувачі Threads вигадують нові повідомлення про доставку, припускають, що ППО з’явиться у "Аврори" та "Епіцентру", і уявляють, як співробітники відділень раптово стають операторами протиповітряної оборони.

"Посилання затримується, тому що ми нею збиваємо "Шахед""

Одна з мемів обіграє те, як змінилися очікування українців під час повномасштабної війни. У 2022 році вони просили НАТО закрити небо, а тепер жартома пропонують доручити це завдання "Новій пошті".

Меми в мережі про ППО

Інші користувачі вигадують нові повідомлення від служби доставки. Замість звичного повідомлення про затримку посилки пропонують таке: "Вибачте, ваша посилка затримується в дорозі, тому що ми нею збиваємо "Шахед"".

Коментарі в Threads про ППО "Нової пошти"

Жартують і про співробітників компанії. В одній із публікацій показали працівника відділення, якого прийняли на посаду оператора, але забули уточнити, що він буде оператором ППО. До публікації додали зображення цуценя із розгубленим виразом морди.

Меми у соцмережах

Ще одна тема мемів – можливе поширення приватної протиповітряної оборони на інші українські компанії. Користувачі припускають, що за "Новою поштою" свою ППО можуть створити "Аврора", "Епіцентр", Roshen та інші відомі бренди.

Жарти у соціальній мережі Threads

За жартами серйозна новина: український бізнес шукає додаткові способи захистити свою інфраструктуру від російських повітряних атак.

Жарти у Threads

Що відомо про ППО "Нової пошти"

Про проект розповів співвласник групи компаній Nova В’ячеслав Клімов на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, компанія створила власну систему протиповітряної оборони, яка вже збивала російські ударні безпілотники. Точної кількості знищених цілей він не назвав.

Компанія не розкриває подробиці роботи системи, посилаючись на міркування безпеки. Інформація про можливості та розташування засобів ППО може створити ризики для захисту об’єктів.

Як працює приватна ППО в Україні

Ініціатива з’явилася на тлі постійних російських атак на критичну інфраструктуру, підприємства та логістичні об’єкти. Великим компаніям необхідно захищати склади та інші важливі майданчики, щоби продовжувати роботу під час війни.

В Україні діє механізм залучення приватного бізнесу до протиповітряної оборони. Такі підрозділи не замінюють Збройні сили та не працюють повністю самостійно: вони входять до загальної системи ППО та діють під координацією Повітряних сил ЗСУ. Для участі потрібні підготовлений персонал та відповідне обладнання.

За даними, опублікованими у жовтні 2026 року, до проекту приєдналися майже 100 компаній, які сформували близько 50 груп ППО. Повідомлялося, що ці групи збили понад 60 повітряних цілей.

Як працює приватна ППО в Україні? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Скільки коштує власна протиповітряна оборона

Створення приватної ППО потребує великих вкладень. За оцінками учасників ринку, розгорнути таку систему можна за суму від 20 млн. гривень на один об’єкт. Підсумкова вартість залежить від території, обладнання, інфраструктури та кількості підготовлених спеціалістів.

Можливості приватних підрозділів обмежені: їхнє основне завдання – боротьба з безпілотниками. Перехоплювати балістичні ракети вони не призначені – для цього потрібні набагато складніші та найдорожчі системи.

В’ячеслав Климов також говорив, що великий бізнес може самостійно створювати пожежні підрозділи для захисту своїх об’єктів. За його словами, компанії вже шукають у Європі пожежні машини, щоби організувати такі служби, пише ТСН.

Історія "Нової пошти" показує, як війна змінює уявлення про роль українського бізнесу. Поки компанія захищає інфраструктуру від повітряних атак, соцмережі жартують, що наступними своєю ППО можуть створити "Аврора" та "Епіцентр".

Як повідомляв "Телеграф", у Києві знищили сортувальний центр "Нової пошти". У Калинівці удар по логістичному виробничому комплексу спричинив загибель співробітника. На заводі Epicentr Ceramic Corporation руйнування виробничих печей припинило виробництво. Ці наслідки показують, чому бізнесу важливо захищати склади та логістику. Приватна ППО може стати додатковою відповіддю на вразливість таких об’єктів, хоча джерело безпосередньо не пов’язує її із відображенням цих конкретних ударів.