У Генштабі розповіли про "наступ" росіян на Сумську область: чи дійсно підстав для паніки немає

Прикордонники не фіксували жодних спроб прориву кордону

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно спростував інформацію про прорив російськими військами українського кордону з Курської області. Заяви Путіна про успішний наступ російських сил на українську територію виявилися черговою пропагандистською вигадкою.

Як Генштаб ЗСУ, так і Державна прикордонна служба України заперечили факт прориву кордону ворожими підрозділами. Про це повідомив речник Генерального штабу Дмитро Лиховій.

За даними українського військового командування, станом на 15:00 19 лютого в Курській області зафіксували 12 бойових зіткнень, з яких 3 ще тривали на момент повідомлення. Одна з відбитих атак відбулася близько 06:00 ранку. Тоді російський підрозділ намагався просунутися в напрямку державного кордону України на ділянці Ніколаєво – Дар'їно – Журавка.

"Спроба успіху не мала. Підстави для паніки відсутні", — наголосив Лиховій у своєму повідомленні.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко також підтвердив "Суспільному", що прикордонники не фіксували жодних спроб прориву кордону з боку російських військ на ділянці між Україною та Курською областю.

Головне управління комунікацій ЗСУ додало, що протягом останніх днів на Курщині ворог дійсно здійснював наступальні дії, але всі вони були успішно відбиті українськими підрозділами.

Нагадаємо, раніше президент РФ Владімір Путін під час спілкування з пропагандистами 19 лютого заявив про нібито перший з початку наступу ЗСУ прорив українського кордону російськими військами в Курській області.

Тим часом Збройні Сили України продовжують ведення оборонної операції в Курській області, утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін здивував заявою щодо України. Російський президент сказав, за чиєї участі відбуватиметься переговорний процес.