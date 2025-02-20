Российские пропагандисты назвали даже направление

В четверг, 20 февраля, появилась информация, что вооруженные силы Украины якобы готовят масштабное наступление на Брянскую область. Также было названо количество войск и техники.

Возможная цель — перехватить повестку переговоров РФ и США. Об этом сообщают российские СМИ.

В РосСМИ пишут, что сейчас есть скопление техники и несколько тысяч военных. Такое якобы наблюдается в 50 км от границы.

"Предварительно к наступлению готовятся более 5000 военнослужащих ВСУ, более 200 единиц техники, в том числе натовские танки Leopard и Abrams, БМП и прочее", — говорится в сообщении вражеских СМИ.

Россияне даже показали карту, где якобы готовится наступление Украины. На опубликованном снимке видно, что стрелки показывают, что это будет происходить со стороны Сумской области.

Издание SHOT пишет, что ВСУ якобы маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома у самой границы, "готовя плацдарм для наступления на Брянскую область".

"Передвижения фиксируются в селах Палеевка, Гремячка и др. Предварительно в наступлении планируют задействовать по меньшей мере десять бригад", — говорится в сообщении.

Однако ни доказательств, ни фото техники пропагандисты не предоставили. Более того, даже в Украине это никак не прокомментировали.

Следует отметить и то, что Россия продолжает свою дезинформационную кампанию, регулярно распространяя фейковые сообщения о якобы подготовке масштабного наступления Вооруженных Сил Украины. Такая тактика имеет несколько целей: посеять панику среди населения оккупированных территорий, отвлечь внимание от своих военных действий и заставить украинское командование тратить ресурсы на опровержение ложной информации.

Российские пропагандистские каналы и СМИ систематически "сливают" непроверенные данные о концентрации украинских войск, передислокации техники и подготовке к наступательным операциям, пытаясь создать информационный шум и манипулировать общественным мнением.

Хотя ранее "Телеграф" писал, что в России заявили о попытке прорыва границы и наступлении в Брянской области.