Став підозрюваним у фінансових схемах і мав бізнес у Росії: що відомо про брата путініста Медведчука

Чоловік мав стосунок до російського бізнесу

Віктор Медведчук — горезвісний проросійський політик і кум диктатора Путіна, через якого він хотів керувати Україною. Натомість екснардепа затримали ще у 2022 році та обміняли на 200 українських військових. Тепер він відсиджується у країні-окупантці. Водночас мало хто знає, що скандальний політик має рідного брата.

Сергій Медведчук, як і його братник-зрадник, займався політикою та бізнесом. Детальніше — розповість "Телеграф".

Що відомо про брата Віктора Медведчука

Медведчук народився у Красноярському краї, що в країні-окупантці. Згодом родина перебралась в Україну. Медведчук навчався в Київському інституті фізичної культури та Академії праці і соціальних відносин.

У 1995 році чоловік захистив кандидатську дисертацію "Організаційно-економічні методи формування і розвитку приватних закладів у сфері освіти". У 1997 році брата проросійського нардепа призначили керівником Державної податкової адміністрації у Львові.

Сергій Медведчук керував податковою у Львові, фото znc.com.ua

Паралельно з науковою діяльністю Медведчук потрапив у політику. У 1998 році він став депутатом Львівської обласної ради, де працював протягом 8 років. У той час посадовця призначили державним радником податкової служби ІІ рангу та надали звання Заслуженого економіста України.

Сергій Медведчук був депутатом на Львівщині, фото "Українська правда"

Медведчук входив до вченої ради Інституту регіональних досліджень НАН України, став доктором економічних наук, захистивши дисертацію "Фінансово-господарські відносини держава-підприємництво".

Під час роботи у Львівській облраді був членом "Аграрної партії України" та вважався впливовою людиною в області. Нарощував вплив партії СДПУ(о), до якої входив і керував Віктор Медведчук. Так, політична сила другою у раді за кількістю депутатів. Медведчуки у ті часи чинили тиск на місцевих народних обранців, підприємців та медіа, щоб захопити владу на Львівщині.

Медведчук був впливовим політиком у 2000-х на Львівщині, скриншот з відео

Під час Помаранчевої революції Медведчук певний час перебував у тіні. Він був дотичний до компаній проросійського депутата та медіамагната Тараса Козака. У цей період не перебував у публічному просторі. Подейкували, що так йому порадив брат Віктор. Він жив в елітному маєтку у Конча-Заспі.

У 2019 році Медведчук намагався потрапити у Верховну Раду від ОПЗЖ, однак не вдало. Тоді виявилось, що Сергій має стосунок до російського бізнесу. Він був топменеджером у фармацевтичному бізнесі, зокрема, у ПАТ "Аптечна мережа 36,6".

Де зараз брат Медведчука

На початку повномасштабного вторгнення росіян Сергій Медведчук втік у країну-окупантку. Вже у квітні 2022 року Державне бюро розслідувань проводило обшуки в його нерухомості, а також в Тараса Козака. Слідчі розглядали квартири, будинки та підприємства, які їм належали. Обох підозрювали у незаконному видобутку піску на Львівщині.

Нерухомість Сергія Медведчука, Фото: Bihus.Info

Кар'єр, де видобували пісок, ДБР Львова

У червні 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Сергію Медведчуку та Богдану Козаку. Йшлося про фінансові схеми у 2017-2023 роках на будівельній компанії, які призвели до збитків Україні.

Слідчі називали суму у 75 мільйонів гривень податків, яку ексчиновники не сплатили у держбюджет. Натомість вони виводили кошти в тінь. Їх використали окупанти у війні Росії проти України. Водночас завод з виробництва цегли на Львівщині, який коштує понад 5 мільйонів доларів, передали державі.

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