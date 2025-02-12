Коханка Путіна прибрала головну конкурентку: не обійшлося без допомоги Кремля

Статус затятої путіністки не допоміг Вінер у конфлікті з Кабаєвою

Колишня дружина російського олігарха Алішера Усманова Ірина Вінер пішла з посади головного тренера збірної Росії з художньої гімнастики. Саме Вінер свого часу звела президента РФ Володимира Путіна з гімнасткою, олімпійською чемпіонкою Аліною Кабаєвою.

Вінер у своїй заяві розповіла, що добровільно залишає цю посаду, передає Р-Спорт. Однак у мережі вважають, що учениця Ірини Кабаєва просто прибрала конкурентку у боротьбі за владу у російській гімнастиці. Між ними йшов непублічний конфлікт, стверджує ВВС.

Кабаєва у 2022 році повернулася до публічного поля, створивши власну школу гімнастики "Небесна грація". При цьому Академію Аліни наділили неймовірними повноваженнями. Її гімнасткам дозволили брати участь у змаганнях окремо від національних федерацій та виїжджати на міжнародні турніри. Також Кабаєвій дозволили проводити змагання за своїми правилами та на свій розсуд нагороджувати учнів та тренерів спортивними званнями.

Конфлікт між Кабаєвою та Вінер, схоже, стався на так званих Іграх БРІКС у 2024 році. Перед "альтернативною Олімпіадою" Кабаєва переманила топову ученицю Вінер Марію Борисову, яка під заступництвом коханки Путіна публічно вколола Вінер, заявивши про жорсткі методи роботи тренерки. До речі, "Небесна грація" виступала на змаганнях у статусі окремої держави.

У результаті перемогу на Іграх БРІКС здобула підопічна Вінер Лала Крамаренко, Борисова стала другою, а гімнастки Кабаєвої виграли "золото" у групових вправах. За словами однієї з уболівальниць, Ірина та Аліна посварилися через суддівські оцінки.

Після цього в кар’єрі Вінер почалися серйозні зміни, причому не на краще. 2024 року у РФ ліквідували Всеросійську федерацію художньої гімнастики, яку Ірина очолювала понад 15 років. Потім Путін виключив її з Ради розвитку фізичної культури й спорту, при цьому включивши до його складу директора "Небесної грації" Марину Шпехт. У результаті у Вінер залишилася формальна посада головного тренера збірної РФ з художньої гімнастики, але, як виявилося, ненадовго. У ЗМІ зазначили, що Кабаєва переграла Вінер на всіх фронтах.

У мережі вважають, що причиною всіх проблем Вінер став конфлікт із Кабаєвою.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали, що Кабаєва може бути матір’ю "щонайменше трьох дітей" Путіна. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну проти Аліни запровадили санкції США, ЄС, Велика Британія, Канада, Австралія та Японія.