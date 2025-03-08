Іллі, ймовірно, від батька передався інтерес до виноробства

Колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв понад 30 років одружений із дружиною Світланою, яка подарувала йому єдиного сина. Наразі Іллі Медведєву 29 років і він причетний до воєнних злочинів на окупованих територіях України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає син "головного самогонника" Росії Дмитра Медведєва і чим займається. Ми дізналися деякі факти про його спосіб життя.

Ілля Медведєв — що відомо про єдиного сина Дмитра Медведєва

Син колишнього президента Росії Ілля Медведєв народився 1995 року в Санкт-Петербурзі. Бувши підлітком він дебютував на телебаченні, ставши героєм гумористичного журналу "Єралаш".

Дмитро Медведєв із дружиною та сином у молодості

Про те, що його батько обіймає високу посаду в уряді, знали лише керівники знімального процесу. Та й те, що Ілля знімався у "Єралаші" приховували до 2012 року.

Ілля Медведєв знімався в "Єралаші"

Після закінчення школи Ілля став студентом МДІМВ та обрав юридичну діяльність. Він проходив практику в російській юридичній компанії та планував створити власний проєкт у галузі сучасних технологій.

За розповідями одногрупників, Ілля під час студентства не мав негативу до Заходу і не поширювала проурядові риторики.

Ілля Медведєв отримав юридичну освіту

Журналісти дізналися, що 21-річний Ілля Медведєв сплатив виступ гурту "Серебро" на своєму випускному вечорі в МДІМВ. Тоді гонорар співачок становив півтора мільйона рублів.

Але Медведєв-молодший відбив у свого найкращого друга Іллі Труфанова дівчину Яну Григорян. Їхні стосунки були серйозними, і пара збиралася одружитися. Але ближче до четвертого курсу Яна обрала іншого Іллю – Медведєва. З нею син експрезидента Росії продовжує і зараз зустрічатися.

Ілля Медведєв відбив дівчину у найкращого друга

Як виглядає і чим займається Ілля Медведєв

У 2020 році Дмитро Медведєв розповідав, що його син намагається займатися приватними бізнеспроектами у сфері цифрової економіки. Можливо, він мав на увазі його роботу в компаніях Алішера Усманова: "ВКонтакті", "Мейл ру" та "Корклас". Чим саме там займався Ілля невідомо, але судячи з усього, робота була прибутковою, адже він міг дозволити собі сплатити виступ групи "Серебро" для всіх випускників.

Ілля Медведєв любить дорогі вина

Журналісти також дізналися, що Іллю Медведєва та його друзів поєднує любов до дорогих сортів вина. Син експрезидента та його товариші активні користувачі мобільного додатка для оцінки та покупки вина Vivino. Там в Іллі був акаунт, на якому він залишав відгуки про більш ніж 70 видів вин, їхня вартість стартувала від 2 тисяч євро. Але після розслідування обліковий запис було видалено з програми.

Ймовірно, інтерес до виноробства Іллі прищепив його батько Дмитро, який самостійно виготовляє домашній алкоголь. Спадкоємець допомагав лизоблюду Путіна розвивати виноробний бізнес у Краснодарському краї та Тоскані (Італія).

Але після навчання Ілля вирішив поїхати на "загниваючий Захід", а саме до США. У ЗМІ писали, що Медведєв-молодший мав там власний бізнес і жив безтурботно, навіть збирався отримати американське громадянство, поки Росія не розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

Іллі Медведєву анулювали візу до США

Проти путінської еліти США та Європа ввели санкції, які торкнулися і спадкоємця колишнього президента Росії, який відрізняється абсурдними заявами. Американська влада анулювала Іллі робочу візу і дала 48 годин на те, щоб залишити територію США і повернутися до Росії.

Після повернення Дмитро Медведєв, щоб захистити сина від "злих язиків", одразу прилаштував його до партії "Єдина Росія". Партійний квиток Іллі вручив заступник голови Ради Федерації Андрій Турчай.

Ілля Медведєв вступив до партії "Єдина Росія"

Тоді Медведєв-молодший заявив, що сподівається стати корисним у сферах дитячого спорту, охорони здоров’я та освіти, підтримки малого та середнього бізнесу, але актуальним для нього є напрям цифрової трансформації. Проте корисним Ілля нічим не займається, тільки значиться в лавах політичної сили.

Як виглядає син Медведєва

А у 2023 році стало відомо, що син лизоблюда Путіна був причетний до воєнних злочинів на окупованій території України. Син Медведєва керував примусовою паспортизацією українців, яких змушували отримувати російське громадянство.

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