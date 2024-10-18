Спільні фото з Путіним і таємна дитина: як у молодості виглядала "коханка" президента РФ Аліна Кабаєва

Гімнастці багато років приписують роман із російським диктатором, кажуть, що вона народила йому вже трьох дітей

Аліна Кабаєва — відома російська гімнастка, якій приписують роман із російським президентом Володимиром Путіним. Більше того, згідно з іноземними журналістськими розслідуваннями, гімнастка народила диктатору кілька дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як у молодості виглядала Аліна Кабаєва і що відомо про її стосунки з Путіним.

Аліна Кабаєва. Фото: Getty Images

Аліна Кабаєва — що про неї відомо

Аліна Кабаєва народилася в Ташкенті 1983 року, зараз їй 41 рік. Спочатку її родина переїхала до Казахстану і вона навіть представляла цю країну на змаганнях з гімнастики. Пізніше батьки спортсменки розлучилися і вона залишилася жити з матір’ю та сестрою у Москві.

Свою спортивну кар’єру Кабаєва розпочала у ранньому віці. Хоча її не одразу хотіли приймати до школи гімнастки, бо вона була великої комплекції. Проте, її все ж таки взяли і врешті-решт вона досягла в цьому спорті серйозних успіхів. 2004 року на Олімпійських іграх в Афінах Аліна Кабаєва виграла золоту медаль. А вже 2007 року вона заявила про закінчення спортивної кар’єри.

Аліна Кабаєва коханка Путіна?

Про особисте життя спортсменки відомо небагато, вона ніколи публічно не коментувала цей бік свого життя. Відомо, що 2004 року Кабаєва збиралася заміж за капітана міліції Давида Муселіані, проте вже 2006 року вони розлучилися. Наявність дітей Кабаєва також ніколи не коментувала.

Аліна Кабаєва та Путін. Фото: Getty Images

Однак у ЗМІ довгі роки циркулює інформація про можливий роман Кабаєвої з російським президентом Володимиром Путіним. І щоразу ці чутки знаходять все нові й нові факти, що їх підтверджують. Так, вперше про це заговорили у 2008 році, тоді вийшла стаття у виданні "Московський кореспондент", в якій йшлося про майбутнє весілля Кабаєвої з Путіним. Цю новину відразу передрукували багато західних таблоїдів. Однак ні Путін, ні Кабаєва цю новину не підтвердили. А за 10 днів після публікації видання "Московський кореспондент" раптово закрилося.

Знову про роман Путіна з Кабаєвою заговорили 2013 року. Західні таблоїди проводили розслідування та виявили, що Кабаєва у 2008 році приватним літаком літала до Путіна в Сочі. А у 2021 року в мережі розлетілася фотографія нібито із сином Кабаєвої, який дуже схожий на Путіна в дитинстві. Подейкують, що сина Путіну гімнастка народила в елітній клініці у Швейцарії, де тривалий час мешкала. Крім того, у мережі є інформація про те, що ще двох дітей-близнюків Кабаєва народила Путіну вже у Москві 2019 року.

У квітні 2022 року видання The Wall Street Journal звернуло увагу на те, що влада США не ввела санкції проти Кабаєвої, щоб не викликати "подальшої ескалації напруженості у відносинах між Росією та США". Нібито влада США вважає Кабаєву матір’ю як мінімум трьох дітей Путіна. Проте вже в серпні 2022 року США все ж таки ввели санкції проти спортсменки, обґрунтувавши це тим, що вона, серед іншого, "має близькі стосунки з Путіним".

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну Микола Басков. Раніше він виступав із Зеленським на одній сцені і часто бував у Києві.