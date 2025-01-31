Була заручена у 17 років і "дуже бідно" жила у Франції: як виглядає дочка Пєскова і що про неї відомо

Єлизавета довгі роки жила та навчалася у Франції

Глашатай російського диктатора Володимира Путіна, прес-секретар Дмитро Пєсков був тричі одружений. У шлюбі з Катериною Солоцинською, яка була проти війни, але "злилася", народилося двоє синів та дочка. Старшій спадкоємиці Пєскова нещодавно виповнилося 27 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Єлизавета Пєскова. Ми довідалися, де вона зараз і чим займається.

Що відомо про старшу дочку Пєскова Єлизавету

Єлизавета народилася 9 січня 1998 року в Анкарі, де тоді служив її батько Дмитро Пєсков. Там він познайомився з її матір’ю Катериною. Одружилися вони через чотири роки, коли Пєсков розірвав свій перший шлюб.

Дмитро Пєсков із дочкою Єлизаветою

Союз Дмитра Пєскова з Катериною, в якому окрім Лізи народилися сини Мік та Дені, проіснував 20 років, а потім прес-секретар Путіна пішов до фігуристки Тетяни Навки.

З раннього віку батьки серйозно займалися вихованням дочки, особливо змушували її вивчати іноземні мови. Як розповідала сама Єлизавета, їй потрібно було вивчати певну кількість англійських та французьких слів в день (від 10 до 100), і якщо вона їх не вчила чи помилялася — забирали телефон.

Єлизавету Пєскову з дитинства змушували вивчати мови

Крім того, щоліта Ліза проводила у мовних таборах у Шотландії та Франції, також вона навчалася у школі-інтернаті в Нормандії. Але вищу освіту Пєскова здобувала в Росії, закінчивши Інститут країн Азії та Африки при МДУ.

Втім, російську освіту Єлизавета дуже критикувала. За словами дівчини, система освіти в країні "убита" порівняно з Європою. Вона заявляла, що у Росії діти перебувають під постійним пресингом, а за кордоном навчання побудовано у вигляді веселої та цікавої гри.

Як виглядає старша дочка Дмитра Пєскова

Закінчивши інститут, Ліза поїхала до Франції та стала студенткою Паризької школи бізнесу. В інтерв’ю вона розповідала, що батьки перестали їй давати гроші у 18 років, тому щоб заробити, вона спочатку продавала свої речі в інтернеті, потім у неї з’явилися перші рекламні контракти.

Єлизавета Пєскова разом із батьком

Сам глашатай Путіна також не раз висловлювався, що його дочка Ліза ніколи не була мажоркою, і що її життя у Франції було дуже складним і "дуже бідним", у спартанських умовах. Але згодом усе вгамувалося і Єлизавета перетворилася на кар’єристку.

Зазначимо, що коли Пєскова повернулася з Франції та закінчила магістратуру МДІМВ, то залишилася жити й працювати в Москві. За її словами, після лютого 2022 року вона не виїжджала до Європи, але різко відреагувала на санкції проти неї, наголосивши, що не має до ситуації жодного стосунку.

Єлизавета Пєскова живе та працює в Москві

У Москві Єлизавета володіла компанією "Ліза та Саша", яка займалася виробництвом верхнього одягу, але фірму було ліквідовано у листопаді 2022 року. А зараз дівчина є співзасновником рекламної агенції Centrum Moscow.

Що відомо про особисте життя Єлизавети Піскової

Вперше про свої стосунки дочка Пєскова оголосила у 2016 році на балі дебютанток Tatler у Москві. На той момент їй було 17 років, а її обранцем став молодий бізнесмен Юрій Мещеряков. На заході Єлизавета заявила, що заручена, але не поспішає грати весілля найближчим часом. Проте після 18-річчя донька Пєскова розлучилася з Мещеряковим та видалила з ним спільні фотографії.

Єлизавета Пєскова була заручена у 17 років

Пізніше у пресі з’явилася інформація про її роман із бізнесменом Луї Вальдбергом, пара разом відпочивала у Криму. Але їхній роман незабаром завершився.

У 2021 році з’явилися чутки про майбутнє весілля Єлизавети Пєскової та ресторанного бізнесмена Руслана Голбазова, з яким вона зустрічалася три роки. Але дівчина їх спростувала, але влітку 2020 року вона з’явилася з обручкою, а в червні 2023 року у супроводі коханого відвідала вечірку.

Єлизавета Пєскова та її хлопець Руслан

"Телеграф" писав раніше, як у молодості виглядала фігуристка Навка. Вона була чемпіонкою в Україні, отримала подарунок від Путіна та вийшла заміж за Пєскова.