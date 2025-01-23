Спочатку світили принадами, а згодом зникли з батьком: як виглядали доньки експрем'єра Лазаренка

Діти політика живуть за кордоном

Сьогодні, 23 січня, день народження відзначає експрем'єр-міністр України Павло Лазаренко. Він увійшов в історію української політики як монополіст, який захопив газову сферу. Таким чином він завдав масштабних збитків державі, через що проти нього порушили кримінальну справу. Він придбав собі розкішний маєток біля Лос-Анджелеса. Натомість особистим політик неохоче ділився.

"Телеграф" покаже дітей колишнього прем'єр-міністра України.

Діти Павла Лазаренка

У першому шлюбі з 58-річною Тамарою Бровко в політика з'явилось троє дітей. Йдеться про сина Олександра, двійнят Катю і Лесю. Дівчата перебралися з України до США, коли батько тікав з країни. Там вони здобули освіту і залишилися жити.

У 2012 році доньки Лазаренка активно показували своє життя в соцмережах. Судячи з фото, Катя і Леся любили відвідувати різні вечірки, дискотеки та весело проводити час. Також вони обирали відверті образи.

Леся і Катя Лазаренки у США, фото з їхніх соцмереж

Катя і Леся Лазаренки часто відвідували вечірки, фото з їхніх соцмереж

Катя і Леся Лазаренки на морі, фото з їхніх соцмереж

Катя і Леся в купальниках, фото з їхніх соцмереж

Катя мала звичку палити, фото з їхніх соцмереж

Леся і Катя у відвертих червоних сукнях, фото з їхніх соцмереж

Перша дружина Лазаренка - Тамара, мама Каті і Лесі, фото з їхніх соцмереж

Син Лазаренка - Олександр, фото з їхніх соцмереж

Другою дружиною Лазаренка стала перекладачка Оксана Цикова, яка почала працювати з ним під час затримання у Каліфорнії. У них народилися сини Іван та Антон. Однак одного разу на судовому засіданні політик зазначив, що має 6 дітей. Про нащадків політика від другого шлюбу нічого не відомо.

Під час того, як політик відбув покарання у в'язниці за відмивання коштів, Циркова здобувала юридичну освіту, отримала ліцензію адвоката та придбала їм будинок. Зараз подружжя живе разом з дітьми біля Каліфорнії. Їхній маєток оцінюють у 1,8 мільйона доларів. Родина не з'являється на публіці та не дає інтерв'ю.

Оксана Цикова - друга дружина Лазаренка, фото з мережі

Циркова з Лазаренком і сином, фото УНІАН

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був Павло Лазаренко у молодості. Раніше він мав вуса.