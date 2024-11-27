Кілька разів змінювала прізвище і приховує обличчя у соцмережах: як виглядає "таємна" дочка Путіна і де зараз

Дівчина зовні дуже схожа на російського диктатора

Російський диктатор Володимир Путін ретельно приховує своє особисте життя від громадськості, проте журналістам вдалося дізнатися, що в нього, окрім Аліни Кабаєвої, була ще одна коханка. Жінку звуть Світлана Кривоногих, і вона таємно народила президентові дочку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де мешкає позашлюбна дочка Путіна і що про неї відомо. Дівчина намагається уникати зайвої уваги й навіть змінила прізвище та по батькові.

Як виглядає "таємна" дочка Путіна і що про неї відомо

У 2003 році Світлана Кривоногих, якій приписують романтичні стосунки з Путіним, народила доньку Єлизавету. У її документах у графі "батько" стояв прочерк, але по батькові дівчини було Володимирівна.

"Коханка" Путіна Світлана Кривоногих

Вперше ЗМІ написали про дорослу позашлюбну дочку російського диктатора Володимира Путіна чотири роки тому. Журналісти тоді зацікавилися Світланою Кривоногих, яка пройшла шлях від прибиральниці в магазині до мультимільйонерки, та з’ясували, що вона має доньку.

Імовірна дочка Путіна Єлизавета

Дівчинку знайшли у соціальних мережах і виявили, що вона як дві краплі води схожа на Путіна. Після виходу розслідування 17-річною Єлизаветою зацікавилися й інші журналісти, тому вона почала приховувати своє обличчя у соціальних мережах та "зачаїлася", щоб уникнути підвищеної уваги.

Єлизавета Кривоногих змінила прізвище та по батькові

Але нещодавно з’явилися нові подробиці життя 21-річної дівчини. Журналісти "ТСН" дізналися, що Єлизавета змінила ім’я, по батькові та прізвище, щоб приховати можливі родинні зв’язки з президентом Росії.

"Таємна" дочка Путіна приховує обличчя

Єлизавета Кривоногих спочатку була Луїза Розова Володимирівна, а зараз у російській "хакнутій" мережі Sirena Travel її звуть Луїза Руднова Олегівна. Журналісти з’ясували, що Олег Руднов був близьким другом Путіна, на його ім’я раніше купувалися квартири для Аліни Кабаєвої.

Єлизавета змінила ім’я на Луїза

Відомо, що "таємна" дочка диктатора навчається у Парижі. Вона сама повідомляла, що здобуває освіту в "Школі мистецтв та культурного менеджменту" (ICART). Згідно з документами, Єлизавета там справді навчалася, але на третьому курсі, який припав на 2022-2023 рік, коли почалася війна, у дівчини виникли труднощі.

Позашлюбна дочка диктатора живе у Франції

Журналістам вдалося поспілкуватися зі студентами та керівниками навчального закладу, хоча викладачі казали, що не пам’ятають Руднову, а дехто зовсім відмовився давати коментарі. Одна зі студенток заявила, що була з Єлизаветою на одному курсі минулого року, але вони не були подругами, тож про її успіхи вони нічого не знає. Вдалося з’ясувати лише те, що зараз Луїза не навчається в ICART.

Єлизавета Кривоногих стала Луїзою Рудновою

У Instagram є кілька можливих облікових записів Єлизавети, але немає даних, які підтверджують, що вона їхня власниця. В одному з профілів є кілька фотографій, на яких можлива дочка Путіна приховує своє обличчя. Там навіть є публікація, яка засуджує війну в Україні. Хоча багато користувачів припускають, що написаний текст — не її справа.

Таємна дочка Путіна навчалася у "Школі мистецтв та культурного менеджменту"

Інший обліковий запис закритий і в ньому всього 6 публікацій. Але підписниківв, що на першій, що на другій сторінці понад 5 тисяч людей.

Єлизавета намагається приховувати можливий зв’язок із президентом РФ

"Телеграф" писав раніше, як виглядав Путін, коли народився Зеленський. Диктатор тоді лише розпочинав службу в КДБ.