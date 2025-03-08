Илье, вероятно, от отца передался интерес к виноделию

Бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев более 30 лет в браке с женой Светланой, которая подарила ему единственного сына. Сейчас Илье Медведеву 29 лет и он причастен к военным преступлениям на оккупированных территориях Украины.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит сын "главного самогонщика" России Дмитрия Медведева и чем занимается. Мы узнали некоторые факты о его образе жизни.

Илья Медведев — что известно о единственном сыне Дмитрия Медведева

Сын бывшего президента России Илья Медведев родился в 1995 году в Санкт-Петербурге. Будучи подростком он дебютировал на телевиденье, став героем юмористического журнала "Ералаш".

Дмитрий Медведев с женой и сыном в молодости

О том, что его отец занимает высокую должность в правительстве знали только руководители съемочного процесса. Да и то, что Илья снимался в "Ералаше" скрывали до 2012 года.

Илья Медведев снимался в "Ералаше"

После окончания школы Илья стал студентом МГИМО и выбрал юридическую деятельность. Он проходил практику в российской юридической компании и планировал создать собственный проект в области современных технологий.

По рассказам одногрупников, у Ильи во время студенчества не было негатива к Западу и он не распространял проправительственные риторики.

Илья Медведев получил юридическое образование

Журналисты узнали, что 21-летний Илья Медведев оплатил выступление группы "Серебро" на своем выпускном вечере в МГИМО. Тогда гонорар певиц составлял полтора миллиона рублей.

Но Медведев-младший увел у своего лучшего друга Ильи Труфанова девушку Яну Григорян. Их отношения были серьезными, и пара собиралась пожениться. Но ближе к четвертому курсу Яна выбрала другого Илью — Медведева. С ней сын экс-президента России продолжает и сейчас встречаться.

Илья Медведев увел девушку у лучшего друга

Как выглядит и чем занимается Илья Медведев

В 2020 году Дмитрий Медведев рассказывал, что его сын пытается заниматься частными бизнес-проектами в сфере цифровой экономики. Возможно, он имел в виду его работу в компаниях Алишера Усманов: "ВКонтакте", "Мэйл ру" и "Коркласс". Чем конкретно там занимался Илья неизвестно, то судя по всему, работа была прибыльной раз он мог позволить себе оплатить выступление группы "Серебро" для всех выпускников.

Илья Медведев испытывает любовь к дорогим винам

Журналисты также узнали, что Илью Медведева и его друзей объединяет любовь к дорогим сортам вина. Сын экс-президента и его товарищи активные пользователи мобильного приложения для оценки и покупки вина Vivino. Там у Ильи был аккаунт, на котором он оставлял отзывы о более чем 70 видах вин, их стоимость стартовала от 2 тысяч евро. Но после расследования аккаунт был удален из приложения.

Вероятно, интерес к виноделию Илье привил его отец Дмитрий, который самостоятельно производит домашний алкоголь. Наследник помогал лизоблюду Путина развивать винодельческий бизнес в Краснодарском крае и в Тоскане (Италия).

Но после учебы Илья решил отправиться на "загнивающий Запад", а именно в США. В СМИ писали, что Медведев-младший имел там собственный бизнес и жил беззаботно, даже собирался получить американское гражданство, пока Россия не начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Илье Медведеву аннулировали визу в США

Против путинской элиты США и Европа ввели санкции, которые затронули и наследника бывшего президента России, отличающегося абсурдными заявлениями. Американские власти аннулировали Илье рабочую визу и дали 48 часов на то, чтобы покинуть территорию США и вернуться в Россию.

После возвращения Дмитрий Медведев, чтобы защитить сына от "злых языков", сразу пристроил его в партию "Единая Россия". Партийный билет Илье вручил зампред Совета Федерации Андрей Турчай.

Илья Медведев вступил в партию "Единая Россия"

Тогда Медведев-младший заявил, что надеется стать полезным в сферах детского спорта, здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса, но актуальным для него является направления цифровой трансформации. Но толком Илья ничем не занимается, только числится в рядах политической силы.

Как выглядит сын Медведева

А в 2023 году стало известно, что сын лизоблюда Путина был причастен к военным преступлениям на оккупированной территории Украины. Сын Медведева руководил принудительной паспортизацией украинцев, которых заставляли получать российское гражданство.

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