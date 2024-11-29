Дуже багата та впливова, але залишається в тіні: як виглядає давня коханка Лаврова

Схоже, у головного кремлівського брехуна є друга сім'я

Міністр закордонних справ Росії та відомий кремлівський брехун з оточення Путіна Сергій Лавров, як з’ясувалося, живе подвійне життя. Офіційно він одружений з Марією Лавровою, з якою має дочку Катерину. Проте є у його житті й інша жінка, яку називають "таємною дружиною" міністра МЗС РФ.

"Телеграф" розповість про Світлану Полякову, яку називають "таємною дружиною" або давньою коханкою Сергія Лаврова. Ця жінка має великий вплив і часто супроводжує міністра у його відрядженнях за кордон та на відпочинок.

Коханка Лаврова — що про неї відомо

"Таємну дружину" або давню коханку Сергія Лаврова, який уже близько 20 років очолює МЗС РФ, звуть Світлана Полякова. За одними даними, вона також працює в Міністерстві закордонних справ Росії, а за іншими — є актрисою та кінопродюсером. Як з’ясували журналісти команди Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Навального, це дуже впливова та багата жінка. Вона має елітну нерухомість у Москві, купила для своєї дочки люксову квартиру в Лондоні, має заміську житлову площу та величезний автопарк.

Журналісти з’ясували, що Світлана Полякова часто з’являється разом із Лавровим на офіційних заходах, а також на його зустрічах з Путіним. До речі, те, що Полякова світилася на заходах з Путіним, говорить про її велику близькість з Лавровим, бо туди не потрапляють випадкові люди. При цьому вона уникає камер репортерів та публічності.

З’ясувалося також, що Світлана Полякова часто супроводжує Сергія Лаврова в іноземних поїздках, хоча офіційно не вважається співробітницею МЗС. Крім того, вона літала з Лавровим на відпочинок, де провела 11 днів на яхті з ним та іншими родичами та друзями міністра. Всі ці факти наштовхнули розслідувачів на особистий зв’язок Лаврова та Полякової.

Схоже, міністр МЗС РФ витрачає свої мільйони на утримання коханки та її доньки. При цьому з офіційною дружиною Марією він ніколи не з’являється на людях і взагалі ховає її від публіки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Жириновського і що про неї відомо. Написала про нього книгу, але не прийшла на похорон.