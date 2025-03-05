Багата та успішна з американським громадянством: як виглядає донька головного кремлівського брехуна Лаврова

Доньці Сергія Лаврова вже за 40 років, вона успішна бізнес-вумен та мама двох дітей

Сергій Лавров — голова Міністерства закордонних справ РФ та один із головних та цинічних брехунів кремлівської пропаганди. Він не тільки ретельно приховує свою коханку, а й особисте життя загалом. Як виявилося, у соратника Путіна є законна дружина та дочка Катерина, яка народилася у Нью-Йорку та має американське громадянство.

"Телеграф" розповість, що відомо про Катерину Винокурову, яка народилася в США і зробила успішну кар’єру в Росії.

Катерина Винокурова — що відомо про дочку Лаврова

Єдина дочка у Сергія Лаврова та його дружини Марії народилася, коли він працював у Нью-Йорку – у 1982 році. Дівчинку назвали Катериною і вона одразу отримала американське громадянство. Відомо, що Катя закінчила школу в США і здобула вищу освіту в Колумбійському університеті — там вона вивчала політологію. Пізніше вона здобула ще й диплом магістра з економіки в Лондоні.

Родина Лаврова

Проте кар’єру в політиці не зробила, а обрала собі інший шлях — у бізнес. Катерина повернулася до Росії і почала працювати директором російського відділення британського аукціонного дому Christie’s, який займається продажем антикваріату та предметів мистецтва. Згодом Лаврова заснувала власний бізнес, а саме компанію Smart Art, яка займається просуванням та розвитком предметів мистецтва та є посередником між колекціонерами та художниками.

Відомо, що у 2010 році Катерина вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Винокурова, який входить до близького кола путінського олігархату. Винокуров, до слова, був серед російських бізнесменів, яких Путін запросив на нараду після вторгнення в Україну в лютому 2022 року для обговорення обходу західних санкцій.

До речі, про санкції. Незважаючи на те, що Катерина має американське громадянство, а її чоловік ізраїльське, це не вберегло їх від санкцій Євросоюзу. Винокуров згодом навіть намагався через суди скасувати ці санкції, але нічого не вийшло.

У шлюбі Лаврової та Винокурова народилися двоє дітей: син — 2010 року, і дочка — 2013 року. Відомо, що дочка Лаврова із чоловіком жили в Росії, як мінімум, до введення західних санкцій. Зазначимо, що Винокуров – відомий у Росії бізнесмен – він голова компанії Marathon Group та головний акціонер мережі продуктових супермаркетів "Магніт".

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