Не хочуть повертатися у м’ясорубку? Як ситуація на фронті впливає на "псів Путіна"

Забиті пораненими госпіталі – чудова контрпропаганда участі росіян у війні в Україні

Щодня десятки російських військових ухвалюють рішення покинути зону бойових дій. Втілити своє рішення в життя їм допомагає опозиційний проєкт "Идите лесом", який пояснює російським військовозобов’язаним, як ухилитися від мобілізації або дезертирувати з армії.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів , прес-секретар проєкту "Идите лесом" Іван Чувіляєв. Він пояснив, коли число потенційних дезертирів активно зростає.

Більше читайте у публікації: "Для закінчення війни потрібні дві умови". Як екс-дружина Путіна заробляє на жебраках росіянах і що змушує їх тікати з фронту".

За його словами, динаміка звернень залежить від низки чинників.

— По-перше, дуже сильно впливає ситуація на фронті. Щоразу, коли російське військове командування вигадує чергову огидну авантюру: зараз ми кудись вліземо з ногами, щось візьмемо за три дні, то це означає, що можна вести зворотний відлік і через пару-трійку тижнів з'явиться величезна кількість звернень. З’явиться гігантська кількість поранених, госпіталі виявляться забитими і люди зі шпиталів звертатимуться, проситимуть про допомогу та запитуватимуть, що їм робити для того, щоб не повертатися до цієї безглуздої м’ясорубки, — розповідає опозиціонер.

Він додав, що важливу роль відіграє інформаційне тло, як от історія з нібито мирними переговорами за участі Дональда Трампа.

— Природно, якась кількість людей думала, навіщо я дезертируватиму, якщо зараз війна скінчиться і я повернуся додому. Був такий період і, мабуть, цим можна пояснити, що був короткий затишок. А восени, коли з’явилася перша "паризька шістка" (у жовтні 2024 року уряд Франції видав візи шести російським дезертирам. — Ред ), кількість звернень зросла. Люди побачили, що є така можливість, що вони мають якісь шанси, що до них не ставляться просто як до якихось псів, яких Путін запустив у незалежну сусідню державу. Що до них ставляться так само, як до жертв режиму, це означає, що вони можуть претендувати на якийсь захист, — пояснив Іван Чувіляєв.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про масове дезертирство у Краснодарі — понад 100 росіян втекли з військової частини.