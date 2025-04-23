Не хотят возвращаться в мясорубку? Как ситуация на фронте влияет на "псов Путина"

Забитые ранеными госпитали – отличная контрпропаганда участия россиян в войне в Украине

Каждый день десятки российских военных принимают решение покинуть зону боевых действий. Воплотить свое решение в жизнь им помогает оппозиционный проект "Идите лесом", объясняющий российским военнообязанным, как уклониться от мобилизации или дезертировать из армии.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал пресс-секретарь проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев. Он объяснил, когда число потенциальных дезертиров активно растет.

Больше читайте в публикации: "Для окончания войны нужны два условия". Как экс-супруга Путина зарабатывает на нищих россиянах и заставляет их бежать с фронта".

По его словам, динамика обращений зависит от ряда факторов.

— Во-первых, очень сильно влияет ситуация на фронте. Каждый раз, когда российское военное командование придумывает очередную отвратительную авантюру: сейчас мы куда-то влезем с ногами, что-то возьмем за три дня, это значит, что можно вести обратный отсчет и через пару-тройку недель появится огромное количество обращений. Появится гигантское количество раненых, госпитали окажутся забитыми и люди из госпиталей будут обращаться, просить о помощи и спрашивать, что им делать для того, чтобы не возвращаться в эту бессмысленную мясорубку, — рассказывает оппозиционер.

Он добавил, что важную роль играет информационный фон, как история с якобы мирными переговорами с участием Дональда Трампа.

— Естественно, какое-то количество людей думало, зачем я буду дезертировать, если сейчас война закончится и я вернусь домой. Был такой период и, вероятно, этим можно объяснить, что было короткое затишье. А осенью, когда появилась первая "парижская шестерка" (в октябре 2024 года правительство Франции выдало визы шести российским дезертирам. — Ред.), количество обращений возросло. Люди увидели, что есть такая возможность, что у них есть какие-то шансы, что к ним не относятся просто как к псам, которых Путин запустил в независимое соседнее государство. Что к ним относятся так же, как к жертвам режима, значит, они могут претендовать на какую-то защиту, — пояснил Иван Чувиляев.

Напомним, "Телеграф" писал о массовом дезертирстве в Краснодаре — более 100 россиян сбежали из воинской части.